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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.24 13:30

Андрей Чибис: В Мурманской области заключены соглашения с компанией «ТСД» на строительство ещё более 200 тысяч кв. метров нового жилья

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в правительстве Мурманской области подписали соглашение о строительстве в Мурманской области трех жилых комплексов. В подписании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор «ТСД» Евгений Куницкий, главы администраций городов: Мурманска - Юрий Сердечкин, Кировска - Юрий Кузин, Мончегорска - Андрей Рудаков.

Правительством Мурманской области совместно с крупным девелопером готовятся проекты жилищного строительства на территории Мурманской области. На данном этапе уже определено несколько участков, ведется детальная проработка параметров и механизмов жилищного строительства. Для старта выбраны территории в микрорайоне Росляково в Мурманске, городах Кировск и Мончегорск. Общий объем инвестиций в проекты составит порядка 25 млрд рублей. Общий потенциал трех площадок составляет более 200 тысяч кв. метров.

«Для привлечения в регион крупных застройщиков в регионе сошлись несколько факторов. Во-первых, четко сверстанный мастер-план, который обеспечивает понимание о будущем региона. Тогда появляется и понимание спроса. Во-вторых, нам помог анализ доходов и накопленных средств у наших жителей. И третье, мы предоставляем земельные участки, необходимые налоговые льготы, помогаем с инфраструктурой, и тогда экономика процесса складывается. Поэтому если 3-4 года назад мы затащить в регион никого не могли, то сегодня у нас в сфере жилищного строительства уже есть конкуренция. Учитывая опыт компании, те проекты, которые были реализованы в других субъектах, а также финансовую обеспеченность наших партнеров, я уверен, что всё будет сделано. Скорость принятия административных решений еще раз свидетельствует о нашей заинтересованности в том, чтобы новое жилье появилось и открыло возможности для наших жителей улучшать свои жилищные условия. И конечно, Арктическая ипотека - это очень важный стимул дополнительный, это радикальное повышение спроса. Когда есть возможность в 10 раз дешевле взять кредит, то это дорогого стоит. Президенту огромное спасибо за поддержку», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам представителей компании, в Росляково и Кировске появится по 44 тысячи квадратных метров нового жилья, в Мончегорске - 120 тысяч квадратных метров.

«Для нас это очень знаковый день. Это еще три соглашения к одному, которому подписали на форуме в Санкт-Петербурге. Общий объем инвестиций по этим соглашениям составит 25 миллиардов рублей. Все эти инвестиции будут реализованы в трех локациях. Благодаря разработанным правительством мастер-планам, инвесторам стало более понятно, как нам двигаться, каким планом вместе с правительством непосредственно на данных территориях. Становится понятно, какие точки динамического роста существуют в регионе и из-за чего будет обеспечен сбыт в тех локациях, где мы будем строить жилье. В целом, то направление развития строительной отрасли, которое губернатор Андрей Чибис задал непосредственно в регионе, в том числе благодаря разработанным мастер-планам, – мы считаем очень позитивным. Хотелось бы добавить, что выход в новые регионы – это важный элемент стратегии нашего развития», – подчеркнул генеральный директор «ТСД» Евгений Куницкий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках выставки-форума «Россия» и Петербургского международного экономического форума уже заключены соглашение с тремя крупными застройщиками - «Самолёт», «ТСД», «Глоракс» на строительство в регионе порядка 600 тыс. кв. м жилья. Всего же в Мурманской области, в том числе в рамках проектов, предусмотренных мастер-планами, в ближайшие десять лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья.

Только за прошлый год оборот группы компаний «ТСД» составил 44,5 млрд рублей. Общий объем планируемых инвестиций в жилищное строительство на территории ДФО и Арктики - 275 млрд рублей, банк земли - 3,4 млн кв. метров, с общим количеством построенного жилья в 2,3 млн кв. метров, не считая объектов социального и коммерческого назначения.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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