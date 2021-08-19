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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 11:00

Андрей Чибис: «В начале сентября мы должны дать тепло»

Система теплоснабжения Мурманской области должна быть готова к старту отопительного сезона в начале сентября. Такая задача была поставлена губернатором Андреем Чибисом перед муниципалитетами и профильными ведомствами в ходе заседания правительства Мурманской области 18 августа.

«Учитывая наш климат, времени на подготовку к зиме у нас совсем немного. Тепло в этом году мы по погодным условиям отключили достаточно поздно. И, судя по прогнозу, нам предстоит в начале сентября как минимум социальные объекты уже подключить. Это требует от всех нас чёткой и слаженной работы. Система теплоснабжения должна быть готова, в начале сентября мы должны дать тепло», - подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис сообщил, что для сдерживания роста тарифов на тепло и своевременной закупки топлива правительство области выделило дополнительные средства в размере 3,8 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, в прошлом году немалые усилия, приложенные к модернизации системы теплоснабжения, позволили снизить число технологических нарушений в течение отопительного периода более чем на 30 %. В текущем году также идёт активное обновление теплосетей и генерирующих мощностей. Так, в Североморске продолжается работа по замене тепломагистрали, построенной ещё в 1970-х гг. Полностью отказалась от мазутной генерации и перешла на торф Умба. МЭС готовит серьёзную программу модернизации системы теплоснабжения по всему региону, в частности, продолжает обновление котельных в Ковдорском районе. А в самом Ковдоре сети и котельные взял под свою опеку Ковдорский ГОК в рамках концессионного соглашения.

«Подготовка к зиме идёт активными темпами. Я очень надеюсь, что нам удастся сохранить прошлогоднюю тенденцию безаварийного прохождения отопительного периода», - резюмировал Андрей Чибис.

 

 

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