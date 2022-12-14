Андрей Чибис: в новогодние праздники в Мурманской области будут усилены меры безопасности

Сегодня глава региона провёл заседание оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области. В преддверии новогодних праздников один из ключевых вопросов заседания – усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, открывая заседание, Андрей Чибис подчеркнул, что с учётом проведения массовых мероприятий и скопления людей в общественных местах, вопросу безопасности нужно уделить особое внимание.

Также губернатор обратился к северянам с пониманием относиться к ситуации и по возможности оказывать помощь правоохранительным органам.

«Я прошу всех наших жителей быть бдительными. При обнаружении подозрительного предмета или подозрительной ситуации незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Самый простой способ дать сигнал полиции – это позвонить по номеру 112. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций очень важно всем нам иметь чёткую гражданскую позицию», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru