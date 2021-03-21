Андрей Чибис в прямом эфире в соцсетях поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Сегодня в ходе прямого эфира в социальных сетях «2 года за 2 часа», посвящённого второй годовщине работы Андрея Чибиса в должности губернатора Мурманской области, глава региона поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечается в России в третье воскресенье марта.

«Хочу поблагодарить замечательных людей, которые самоотверженно выполняют свою работу – очищают наши дворы от снега, обеспечивают надёжное теплоснабжение и водоснабжение на не самых новых сетях. Эта отрасль работает «двадцать четыре на семь» 365 дней в году. Мы продолжаем модернизацию коммунальной инфраструктуры, делаем эту систему на Севере ещё более надёжной и видим, что она с честью выдерживает температурные «качели» и длинную зиму. Желаю всем работникам нашего ЖКХ здоровья, не останавливаться на достигнутом и делать жилищно-коммунальное хозяйство Мурманской области надёжней и современней!», - подчеркнул Андрей Чибис.