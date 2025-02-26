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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.25 16:00

Андрей Чибис: «В рамках нацпроектов на 2025 год запланирована работа на 84 социальных объектах»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание регионального правительства, где подвели итоги работы по реализации национальных проектов за предыдущие шесть лет и обозначили главные задачи на 2025 год.

«Большой объём задач и результатов нам удалось достичь всем вместе, я хочу вас за это поблагодарить: команду муниципалитетов и команду правительства, а также добросовестных подрядчиков. У нас не менее амбициозные задачи в текущем году. Мы запланировали капитальный ремонт 23 объектов – это больницы, школы и колледжи, приведём в нормативное состояние 20 дорожных объектов, благоустроим 27 общественных территорий, приобретем 290 единиц медицинского оборудования», – отметил губернатор.

Глава региона акцентировал внимание на реализацию новых национальных проектов, среди которых «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни».

Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области также продолжится реализация мероприятий в рамках обновленного стратегического плана «На Севре – жить», сформированного на основе пожеланий северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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