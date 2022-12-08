Андрей Чибис: в следующем году на службу заполярным спасателям поступят два вертолёта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава региона вчера провёл сбор руководящего состава Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. На заседании были подведены предварительные итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году и определены задачи на 2023 год.

Начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров доложил, что в 2022 году территориальным подсистемам РСЧС удалось избежать наступления чрезвычайных ситуаций регионального и федерального уровней. Кроме того, в текущем году в сравнении с предыдущим впервые за 10 лет количество пожаров в регионе снизилось более чем на 10%, а количество погибших при пожарах – на 26%. Кроме того, в 2022 году на 7% уменьшилось число поисково-спасательных работ, связанных с поиском пропавших людей в природной среде.

«Всё, что касается предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, спасения людей на водных объектах, в лесу и при ДТП, – это одна из ключевых наших задач. Для дальнейшего эффективного решения поставленных задач важно, чтобы у пожарных и спасателей была новая современная техника и безопасная экипировка. В текущем году на службу региональным пожарным и спасателям поступило 4 единицы пожарной техники и 6 единиц вспомогательного оборудования. На будущий год запланировано повышение материально-технического обеспечения федеральных спасателей. Кроме того, в рамках проводимой работы по обеспечению безопасности в Арктическом регионе в следующем году в Мурманске планируется размещение авиазвена МЧС России в составе двух вертолётов Ми-8. Эти решения приняты по итогам встречи с министром МЧС России Александром Куренковым, который недавно посетил Мурманскую область с рабочим визитом», – сказал Андрей Чибис.

Также в регионе продолжится установка пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей. В настоящее время 1786 таких помещений извещателями уже оборудовано. Напомним, установка проводится за счёт регионального бюджета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания глава региона Андрей Чибис вручил награды профессионалам службы, которые наиболее отличились по итогам работы за год.

Почётной грамоты удостоена начальник отдела кадров государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» Виктория Алиева, благодарностью – командир отделения 31 пожарной части по охране п. Тик-Губа Кировского филиала ГПС Мурманской области Андрей Жибоедов, пожарный 31 пожарной части по охране п. Тик-Губа Кировского филиала ГПС Мурманской области Александр Орлов, водитель пожарного автомобиля автотранспортной части производственно-технического центра Андрей Гайдай и главный специалист отдела контрактной службы областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» Олег Яковлев.

«Более девяти тысяч человек работают в большой системе, которая состоит из региональных и федеральных пожарных и спасателей. Итоги, которые мы видим, показывают, что система МЧС в Мурманской области работает слаженно, чётко и эффективно. Я искренне благодарю всех пожарных и спасателей за самоотверженный труд», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru