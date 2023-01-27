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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 10:00

Андрей Чибис: важнейшая задача – сделать туризм доступнее и привлекательнее для наших жителей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера под руководством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание Совета по туризму Мурманской области.

«Туризм в Кольском Заполярье динамично развивается. В 2022 году наш регион посетило на сто тысяч туристов больше, чем в 2021. Однако эта цифра включает в себя лишь тех гостей, которые остановились в официальных местах размещения. Отмечу, что уже в эти новогодние каникулы отдохнувших в Мурманской области на 16% больше, чем за аналогичный период», – сообщил глава региона.

Губернатор также обозначил важнейшие задачи, которые необходимо решить для эффективного развития отрасли.

«Оборот отрасли с 2019 года превысил 9 млрд рублей. Отмечу, что в 2022 году объём господдержки вырос в 30 раз и превысил 317 млн рублей, включая региональные и федеральные меры. Так, будет поддержано более 60 проектов. Напомню, что нам необходимо решить несколько ключевых задач. Одна из них – создать новые рабочие места, в том числе для молодёжи. Важно, чтобы у людей была возможность самореализоваться, воплотить в жизнь свои проекты», – отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что в 2022 году правительство региона радикально снизило налоги для бизнеса.

«Необходимо, чтобы освободившиеся доходы инвестировались в инфраструктуру, развитие общепита, места размещения. Важно, чтобы преображались все населённые пункты, в том числе небольшие посёлки. По официальным данным, Териберку посещает порядка 50 тысяч туристов в год. Мы снизили налоги и хотим, чтобы инвестиции пошли в дело. Важнейшая задача – сделать туризм доступнее и привлекательнее для наших жителей, для этого необходима качественная работа программ лояльности для северян», – обратился к участникам заседания глава региона.

В заключение губернатор поблагодарил предпринимателей и компании, которые организовали ряд экскурсий для семей участников СВО и мобилизованных северян.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в знак глубокого уважения и в связи с 90-летним юбилеем со дня создания глава региона наградил памятным адресом Кандалакшский государственный заповедник. Помимо этого, губернатор вручил благодарственные письма. Среди награжденных сотрудники природного заповедника «Пасвик», Кольского научного центра Российской академии наук, Лапландского государственного природного биосферного заповедника, Агентства развития Мончегорска.

2023 год в Мурманской области – год активного туризма. Председатель профильного ведомства Александр Елисеев подчеркнул, что в этом году большее внимание будет уделено ревизии ресурсов, чтобы сформировать качественные, уникальные предложения от региона потребителям.

«Уже сегодня у нас огромная возможность удивлять, привлекать новых гостей. В этом году в областном бюджете предусмотрена специальная субсидия на поддержку инициатив в области активного туризма. Мы не ставим жесткие рамки и ждём всех, кто готов предложить интересные инициативы», – отметил Александр Елисеев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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