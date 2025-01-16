Андрей Чибис: важно сделать так, чтобы новый кампус нашего университета стал центром молодёжной жизни

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание по вопросу строительства кампуса мирового уровня в областном центре. На заседании были представлены эскизные решения того, как могут быть размещены образовательные блоки и жилые корпуса.

«Создание кампуса – это знаковое решение Президента России Владимира Владимировича Путина для города-героя Мурманска. Очень важно ещё раз уточнить, какие лаборатории, оборудование должны быть в этом кампусе, как будет использована его инфраструктура, какое общественное значение он будет нести для города. Надо сделать так, чтобы это был не просто закрытый университетский объект, важно, чтобы в нём была возможность проводить различные мероприятия, чтобы кампус стал центром молодёжной жизни», – подчеркнул Андрей Чибис.

Во время встречи обсуждались ключевые аспекты проекта, включая специализацию будущего кампуса. Участники сошлись во мнении, что он должен объединить несколько крупных образовательных направлений, создавая единое научно-исследовательское пространство.

Особое внимание уделили выстраиванию общей образовательной экосистемы. Речь шла о создании определенного алгоритма профессионального самоопределения, в котором школьник может рассчитывать на сопровождение на всех этапах построения своей будущей карьеры: от поступления в вуз или суз до трудоустройства на предприятие.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона Андрей Чибис отметил, что важно закончить формирование необходимого пакета документов для того, чтобы получить федеральное финансирование на реализацию проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/