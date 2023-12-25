Андрей Чибис вместе с вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым посетил судостроительный завод «Отрадное»

Сегодня в рамках рабочей поездки в Ленинградскую область заместитель председателя правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетили судостроительный завод «Отрадное» компании «Норебо».

Вице-премьер и губернатор осмотрели эллинг и корпусное производство, достроечную набережную, а также строительство новых траулеров для обновления рыбопромыслового флота. Строительство флота ведётся по программе инвестквот. В настоящее время на предприятии строятся 6 траулеров различных проектов, два краболова и два ярусолова, в том числе с портом приписки Мурманск. Также подписаны контракты на строительство ещё пяти ярусоловов, четырёх супертраулеров.

«Рыбопромышленному комплексу региона мы уделяем большое внимание, ведь эта отрасль – историческое наследие и богатство Мурманской области. 12% вылова рыбы в стране приходится именно на наш регион. Компания «Норебо» – наш надёжный партнёр. Модернизированные и построенные траулеры, которые будут работать на северном бассейне, будут иметь порт приписки Мурманск. И в следующем году мы планируем получить несколько новых траулеров», – подчеркнул по итогам осмотра Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, госпрограмма, называемая «квоты под киль», была принята в мае 2017 года. Согласно программе, 20% от всех квот на вылов рыбы и морепродуктов становятся «инвестиционными». В 2022 году были внесены изменения в Закон о рыболовстве, которые позволили запустить второй этап инвестквот. Он предусматривает строительство ещё 60 судов и различных мощностей по рыбопереработке, логистике и хранению.

Фото (пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ): https://gov-murman.ru