Андрей Чибис: Внедрение современных технологий на объектах теплоснабжения Мурманской области показывает свою эффективность

Сегодня губернатор Андрей Чибис посетил котельную АО «Мурманэнергосбыт» на улице Фестивальной в Мурманске. Глава региона оценил производственные мощности объекта теплоснабжения.

«Мы внимательно относимся к подготовке к зиме и прекрасно понимаем, что с нашим климатом тепло в регионе приходится рано включать и поздно отключать. И у тех, кто отвечает за теплоснабжение очень сжатые сроки на подготовку к отопительному периоду, – отметил Андрей Чибис. – Что касается котельной, то помню, как очень непросто вводили этот объект, но тем не менее внедрение современных технологий показало свою эффективность. Это позволяет экономить деньги, тратить меньше мазута, а на отдельных объектах от него вообще отказаться».

Губернатор также добавил, что помимо плановой подготовки к предстоящему отопительному сезону, в Мурманской области также реализуется ряд проектов в этой сфере. В настоящее время в Североморске перекладывается большая теплотрасса, а в Умбе уже завершена подготовка и ввод в эксплуатацию котельных, которые полностью отказались от мазута и перешли на биотопливо.

«В период формирования технических решений и строительства котельной на Фестивальной было учтено мнение специалистов Мурманэнергосбыта. Так, проектом были предусмотрены и установлены современные горелочные устройства с микропроцессорным управлением. И теперь при эксплуатации объекта мы не только укладываемся в норматив условного топлива, но и экономим его», – подчеркнула генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина.

Котельная на улице Фестивальной в Мурманске построена в 2019 году региональным управлением капитального строительства. На объекте установлены современные автоматизированные водогрейные жаротрубные котлы с горелочными устройствами с микропроцессорным управлением, а также современное теплообменное и насосное оборудование.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, автоматика котельной позволяет без вмешательства персонала регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды или работать по заранее заданному алгоритму в соответствии с температурным графиком. Кроме того, выполнена реконструкция центрального теплового пункта с установкой новых теплообменников и насосов. Среднесписочная численность персонала энергообъекта составляет 5 человек.