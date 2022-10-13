Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроект о бесплатном питании детям из семей мобилизованных

Губернатор Андрей Чибис внёс на рассмотрение в Мурманскую областную Думу законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей из семей мобилизованных северян, обучающихся в школах и колледжах региона.

Согласно проекту, двухразовое горячее питание будет предоставляться указанной категории обучающихся очной формы государственных и муниципальных профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций.

Источником финансового обеспечения законопроекта будет перераспределение средств областного бюджета в рамках реализации государственных программ Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru