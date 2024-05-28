Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей

На оперативном совещании губернатор Мурманской области сообщил о принятии системных решений по итогам отчёта о работе регионального правительства. Мурманская областная Дума уже рассмотрела предложения правительства региона по следующим вопросам:

«Первое. Продление освобождения от уплаты транспортного налога участников СВО и семей, включая распространение на погибших с самого начала действия льготы. Второе. Законопроект по зубопротезированию. Предлагаем убрать критерий нуждаемости для категории «Дети Великой Отечественной войны», а для остальных категорий – ввести авансирование. То есть сначала выплачивается аванс, далее проводится лечение, а затем предоставляется отчёт с результатами о выполненной работе», – пояснил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Мурманской областной Думы и оперативное принятие законопроектов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30165/