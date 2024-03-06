Андрей Чибис во время заседания Совета по межнациональным отношениям акцентировал на значимости народного единства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Центре управления регионом состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Мурманской области. Участники заседания обсудили вопросы, связанные с реализацией стратегии государственной национальной политики на территории региона до 2025 года, а также взаимодействие исполнительных органов с национально-культурными и религиозными объединениями Мурманской области.

В начале заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился с приветственным словом к представителям Совета по межнациональным отношениям и акцентировал внимание на значимости народного единства:

«Говоря о единении разных народов, хотелось бы обратиться к словам Президента России Владимира Путина, которые прозвучали во время Послания Федеральному Собранию. Наша Арктика на протяжении долгих лет развивалась независимо от вероисповедания и национальности. Сегодня наши бойцы на передовой все вместе защищают единую страну, единую Родину. Мурманская область – это форпост России в Арктике. Наша задача – консолидироваться, чтобы не только оказывать необходимую поддержку бойцам на фронте, но и развивать Кольское Заполярье. Делать всё возможное, чтобы значимые проекты, реализуемые в Мурманской области, упоминались как можно чаще», – подчеркнул Андрей Чибис.

Совет по межнациональным отношениям образован по инициативе главы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в целях взаимодействия территориальных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики РФ на территории Кольского Заполярья.

Министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина подробно доложила о ходе реализации проектов, вынесенных на повестку заседания. В целях реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года в Мурманской области сформирован региональный план мероприятий. В 2023 году в рамках данного плана проведено 11400 мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа РФ. Среди них – День славянской письменности и культуры, Международный день коренных народов мира, Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» и другие. В рамках программы формирования у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотизма, культуры и межнационального общения в Мурманской области в 2023 году проведено более 700 мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России. Особое внимание уделяется изучению саамского языка в образовательных организациях. Так, в Ловозерском районе саамский язык изучает 120 юных северян.

В целях координации органов местного самоуправления на регулярной основе проводятся семинары-совещания и курсы повышения квалификации. В 2023 году участие в семинарах приняли 260 специалистов и 31 муниципальный служащий, 132 специалиста учреждений прошли курсы повышения квалификации.

Подробнее о поддержке и популяризации культуры саамов рассказал и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. В 2023 году проведено 16 культурно-массовых и просветительских мероприятий, в том числе II фестиваль саамских ремёсел «Сила саамских традиций». В 2023 году за счет средств гранта (около 500 тысяч рублей) Кольское станичное казачье общество организовало Ансамбль казачьей песни «Сиверка». Мурманская областная общественная организация «Ассоциация кольских саамов» за счет средств гранта (1 млн рублей) провела исследование и разработала рекомендации по использованию базовых элементов саамской культуры в творческих проектах, туристских маршрутах и услугах креативных предпринимателей. Также стоит отметить, что национально-культурные объединения, общины КМНС, казачьи общества Мурманской области и физические лица могут реализовать свои идеи через грантовую поддержку на патриотическое воспитание (в том числе создание военно- патриотических клубов), реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта, а также проектов современного искусства.

В регионе действует учреждение национальной политики – Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества. В 2023 году центром реализовано 40 ежегодных тематических мероприятий. С 2014 года на базе данного учреждения осуществляет деятельность Дом дружбы Мурманской области. В 2023 году в Доме дружбы провели 90 мероприятий, среди которых циклы информационно-просветительских мероприятий «ЭТНОestafette» и «Культурное разноцветье Мурмана», фестивали национальных культур Молодёжный форум «ЭТНОМУРМАН» и различные национальные праздники.

С докладом о мерах по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях Кольского Заполярья, выступила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Диана Николаевна отметила, что, по данным мониторинга, в школах и колледжах Мурманской области отсутствуют конфликтные ситуации, связанные с разжиганием национальной розни между учащимися. Центр управления регионом и Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей на постоянной основе проводят мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Также министр регионального Министерства образования и науки рассказала о ключевых проектах, направленных на формирование гражданского самосознания и патриотического воспитания юных северян. Это мероприятия российского общества «Знание», проект «Сила в правде», в рамках которого проводятся встречи с Героями России и участниками СВО. Также во всех школах и колледжах открыты «Парты Героев», продолжают открывать школьные музеи и музейные уголки, которых уже более 160.

Кроме того, Диана Кузнецова обратила внимание, что в регионе реализуются мероприятия, направленные на сохранение русского языка как государственного и поддержку языков народов РФ. Так, школьники Мурманской области принимают активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня родного языка и Дня славянской письменности.

Во второй части мероприятия губернатор Андрей Чибис в свободной форме пообщался с участниками заседания Совета по межнациональным отношениям. В частности, представители общественных объединений поблагодарили главу региону за создание Этнографического саамского комплекса в Туломе и капитальный ремонт Ловозерского районного национального культурного центра. Также участники заседания обратились к главе региона с просьбой рассмотреть возможность появления субсидированных авиарейсов из Мурманска в Дагестан и другие республики, а также поддержать идею возвращения этнокультурной экспозиции в Музей истории города Мончегорска.

В рамках мероприятия глава региона также вручил двум участникам заседания памятные медали «85 лет Мурманской области», а в его завершении – поздравил северянок с Международным женским днём.

Решения, принятые на заседании Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Мурманской области, будут занесены в протокол и доведены до профильных ведомств и органов местного самоуправления с целью дальнейшего исполнения в установленные сроки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области проживают представители около 120 национальностей. Кроме того, на территории региона действуют 19 национальных объединений, 6 казачьих обществ 38 общин коренных малочисленных народов Севера и 13 религиозных конфессий.

Правительство Мурманской области осуществляет различные меры государственной поддержки, а именно выделяет средства на гранты на поддержку проектов, направленных на реализацию государственной национальной политики. Также в числе реализуемых мер, помимо перечисленных, – субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера на укрепление материально-технической базы и казачьим сообществам на ведение уставной деятельности и оплату расходов, связанных с привлечением казаков к мероприятиям по охране общественного порядка.

Фото: https://gov-murman.ru