Андрей Чибис: вопрос с газификацией региона сдвинулся с мёртвой точки

Сегодня в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в совещании в правительстве России под председательством вице-премьера Александра Новака, на котором обсуждались возможности газификации Мурманской области и Карелии. Было рассмотрено несколько вариантов, включая строительство магистрального газопровода.

«После того, как мы стали активно привлекать инвесторов в Арктику, вопрос с газификацией региона стал сдвигаться с мёртвой точки. По экспертным оценкам, главными потребителями газа станут именно резиденты АЗ РФ и ТОР. Если мы добьёмся своего, газификация коснётся всех северян. И мы только рады, что арктические инвестпроекты помогут в решении наболевшей проблемы», – прокомментировал в соцсетях итоги совещания Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, говорить об окончательном решении вопроса пока рано, однако правительство РФ в лице Александра Новака внимательно прислушивается к аргументам Мурманской области. Кроме того, позицию региона активно поддерживает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.