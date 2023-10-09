Андрей Чибис: «Вопросы, которые мы обсуждаем на площадке Совета Федерации, – это самые приоритетные и актуальные задачи для региона»

В Совете Федерации Федерального Собрания России стартовали Дни Мурманской области. На расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор Андрей Чибис представил планы по развитию региона: жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО, стимулированию жилищного строительства и поддержке опорных городов Арктической зоны РФ. В обсуждении приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, делегация региона.

Председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко подчеркнул, что развитие арктических территорий, поддержка проживающего там населения – одни из важнейших государственных приоритетов.

Глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что Мурманская область занимает особое место в рамках работы по развитию Арктической зоны России.

«В нашей российской Арктике есть особенный регион – это Мурманская область. С населением, которое составляет четверть населения Арктики, ключевым незамерзающим портом, самым большим по грузообороту, Краснознаменным Северным флотом, новыми инвестпроектами, крупными промышленными проектами в сфере минеральных удобрений, углеводородов. Мурманская область является абсолютно основополагающей, важнейшей территорией российской Арктики. Регион – лидер по привлечению инвестиций среди арктических субъектов. 207 резидентов преференциального режима «Арктическая зона Российской Федерации», 8 резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики». Здесь реализуются инвестпроекты общим объемом более 380 млрд рублей, которые создают 11 тысяч рабочих мест. Мы безусловно будем продолжать самым тесным образом взаимодействовать и поддерживать Мурманскую область в развитии, опираясь на Комитет, Совет Федерации», – сказал Алексей Чекунков.

Глава Мурманской области подчеркнул, что такая динамика развития региона стала возможной благодаря слаженной работе совместно с федеральным правительством, Минвостокразвития и Советом Федерации.

«С 2019 года ВРП на душу населения вырос в 2,5 раза, большой рост инвестиций. Рост промышленного производства на 10,6%. По росту инвестиций регион занимает второе место в СЗФО. 900 млрд фактически инвестировано в экономику области. В стадии подготовки проекты на сумму более триллиона рублей. Толчок этому дали налоговые режимы, которые у нас появились – АЗРФ и ТОР: бизнес имеет большие льготы, становясь резидентами свободной арктической зоны. Важно, что создано за последнее время более пеяти тысяч рабочих мест, впервые за много лет отмечаем прирост трудоспособного населения. И увидели замедление оттока. Мурманск действительно переживает второе рождение благодаря принятым в последнее время решениям. Спасибо всем, кто активно участвует в рабочей группе по развитию Арктики. Мы сконцентрировались на ряде приоритетных направлений, предложения по которым просим поддержать», – отметил губернатор.

В числе первых глава региона назвал необходимость утвердить планы развития опорных городов в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Андрей Чибис отметил, что в рамках недавнего заседания рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ эксперты определили ряд подходов по их формированию, который будет утверждён после доработки.

«Мурманск несомненно является опорным. Важно, что с 2025 года планы мероприятий должны финансироваться из федерального бюджета. И мы понимаем, что это потребует большой дискуссии, в том числе с финансовым блоком правительства России. Мы рассчитываем на поддержку Совета Федерации, чтобы этот дополнительный объём инвестиций появился в федеральном бюджете, помимо инвестиций компаний и региона», – обратился Андрей Чибис к Комитету.

Ещё одно важное направление работы, озвученное губернатором, – реновация ЗАТО. Андрей Чибис отметил, что воинские формирования Северного флота активно участвуют в СВО, успешно выполняя свои задачи. Но состояние жилья и инфраструктуры в местах постоянной дислокации не соответствует современным требованиям. Регион опережающими темпами начал работу по их улучшению: за четыре года направлено 14 млрд рублей, 2/3 из которых – областной бюджет. В том числе уже возведены новые спортивные комплексы, ремонтируются квартиры и дороги, благоустраиваются дворы, создается инфраструктура для детей.

«Но нужно гораздо больше, с учётом размещения новых сил. И это мы обсуждали в июле в рамках визита в регион президента Владимира Путина. И получили поддержку главы государства. По итогам дискуссий удалось добиться того, что на федеральном уровне уже принято решение о выделении в ближайшие 3 года по 10 млрд рублей. Согласно поручению президента сейчас мы вычищаем итоговый план мероприятий реновации. Спасибо, что работаете с нами на выборке. Просим продолжить сопровождение и взять на контроль, чтобы был постоянный, прогнозируемый объём поддержки», – обратился к коллегам глава Мурманской области.

Говоря о развитии жилищного строительства, Андрей Чибис подчеркнул, что из-за отсутствия собственной строительной базы стоимость работ на Севере на 40-60% выше, чем в средней полосе.

«Сегодня у нас высокий спрос на жильё, в связи с экономическим ростом. Людям нужны новостройки. Но себестоимость их такова, что непросто реализовать. Спасибо Миндальвостокразвития – получили финансирование на строительство двух арендных домов. С июля прошлого года мы запустили программу «Свой дом в Арктике», это быстро оживило строительство индивидуального жилья в городах. Льготная ипотека дополнительно простимулирует. Но прошу также обсудить возможность возвращения поддержки, связанной с субсидированием застройщика на этапе строительства, это поможет привлечь застройщиков в регион», – прокомментировал губернатор.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой поблагодарил членов профильного комитета за эффективное сотрудничество с Мурманской областной Думой и поддержку законодательных инициатив.

Говоря об итогах заседания, глава Мурманской области поблагодарил коллег за поддержку.

«Вопросы, которые мы обсуждаем на площадке Совета Федерации, – это самые приоритетные и актуальные задачи для региона. Сегодня без дополнительных вопросов, все, что мы запланировали на Комитете – получило необходимую поддержку, двигаемся дальше. Готовимся к основному, пленарному заседанию, на котором по итогам будет зафиксировано решение Совета Федерации, которое поможет нам получать допподдержку от федеральных министерств и ведомств для развития региона. Спасибо команде Мурманской области за тщательную подготовку и проработку всех тем», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru