Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вошёл в новый состав Наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития.

Сопредседателями Наблюдательного совета Ассоциации были переизбраны заместитель руководителя администрации Президента РФ Дмитрий Козак и президент РСПП Александр Шохин. Утверждение Наблюдательного совета Ассоциации в новом составе стало одним из ключевых вопросов повестки собрания, прошедшего в режиме ВКС 28 января. Вместе с губернатором Мурманской области в обновлённый состав вошли высшие должностные лица ещё из 12 субъектов РФ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее председатель правления НААИР Сергей Беляков анонсировал возможность обновления состава Коллегиального органа Ассоциации с целью включения в него высших должностных лиц регионов наиболее активных в «инвестиционной повестке». В итоге все кандидаты дали согласие войти в состав Набсовета и выразили надежду, что он станет эффективной площадкой для обсуждения и выработки стратегических предложений по инвестиционной политике, формированию и продвижению консолидированной позиции по деятельности региональных институтов развития, а также соответствующей нормативно-правовой базы.

«Мы понимаем, что инвестиции – драйвер развития регионов, и в Мурманской области проводится большая работа для их привлечения. Как результат, только за прошлый год рост объема инвестиций составил почти 20%. Наибольшее влияние на инвестиционную активность оказало принятие федерального пакета льгот для компаний, которые приходят работать в Арктику, и мы успешно привлекаем новых резидентов с помощью существующего механизма суперльгот, а также оказывая комплексную поддержку на региональном уровне. Чтобы развиваться дальше, мы должны работать сообща, и присутствие арктических губернаторов в Наблюдательном совете Ассоциации во многом будет этому способствовать», — прокомментировал Андрей Чибис.

Всего на данный момент в состав НААИР входит более 70 институтов развития со всей страны. Корпорация развития Мурманской области является членом НААИР с 2018 года и плодотворно сотрудничает с Ассоциацией.

«С коллегами из НААИР региональная Корпорация развития на связи фактически ежедневно. В частности, разбираем и оцениваем возможность внедрения работающих практик по привлечению инвестиций, участвуем в обучении НААИР. В ноябре 2021 года в Мурманске с успехом совместно провели первую Школу инвестиционных уполномоченных для госслужащих и руководителей муниципалитетов. Обучение было направлено на улучшение качества работы с инвесторами, и в этом году эту работу продолжим. Новый модуль Школы запланирован на середину февраля», - отметила руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Новый состав Наблюдательного совета НААИР состоит из 16 представителей:

Козак Дмитрий Николаевич - сопредседатель Наблюдательного совета НААИР, заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации;

Шохин Александр Николаевич - сопредседатель Наблюдательного совета НААИР, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

Беляков Сергей Юрьевич - председатель правления НААИР;

Алиханов Антон Андреевич - губернатор Калининградской области;

Бречалов Александр Владимирович – глава Удмуртской Республики;

Голубев Василий Юрьевич – губернатор Ростовской области;

Дрозденко Александр Юрьевич – губернатор Ленинградской области;

Дюмин Алексей Геннадьевич – губернатор Тульской области;

Лимаренко Валерий Игоревич – губернатор Сахалинской области;

Любимов Николай Викторович – губернатор Рязанской области;

Комарова Наталья Владимировна – губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югр;ы

Никитин Андрей Сергеевич – губернатор Новгородской области;

Текслер Алексей Леонидович – губернатор Челябинской области;

Травников Андрей Александрович – губернатор Новосибирской области;

Хабиров Радий Фаритович – глава Республики Башкортостан;

Чибис Андрей Владимирович – губернатор Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438516/#&gid=1&pid=1