Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ

Эксперты ЭИСИ и сети «Политджойстик регионов» составили топ-10 губернаторов новой волны, продолжающий декабрьское исследование института на эту тему. В рейтинг, сформированный на основании экспертных оценок по трём параметрам – близость к людям, эффективность и решение проблем, – вошёл Андрей Чибис.

«Креативность в решениях, энергичность и эффективность во взаимодействии с федеральным центром и корпорациями» – такую характеристику дали авторы топ-10 главе Мурманской области.

Как отмечают специалисты, 8 из 10 губернаторов новой волны продолжают оцениваться широким пулом экспертов как соответствующие высоким стандартам. По словам экспертов, уже сейчас можно зафиксировать устойчивость и стабильность «основного состава» глав новой волны. Это свидетельствует о правильно выстроенной системе отбора и подготовки кадров для губернаторского корпуса, эффективности региональных руководителей и их открытости для общества.

В топ-10 глав регионов также вошли губернаторы Забайкальского и Камчатского краев, Амурской, Белгородской, Калининградской, Нижегородской, Тюменской, Челябинской областей и города федерального значения Севастополя, сообщает региональное Министерство информационной политики.