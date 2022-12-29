Андрей Чибис вручил благодарственные письма представителям региональных средств массовой информации

Губернатор Андрей Чибис наградил инициативных журналистов благодарственными письмами. Торжественная церемония вчера прошла в рамках мероприятия, посвященного подведению итогов 2022 года.

«Друзья, я искренне рад вручить вам заслуженные награды. Своим ежедневным трудом вы настраиваете нас всех на грядущий день. Ведь, сейчас, в XXI веке, практически каждый человек начинает свой день с новостной ленты», - прокомментировал глава региона.

По итогам года, отличившиеся представители СМИ и редакционные коллективы, работающие на территории региона, получили из рук губернатора благодарственные письма за высокий профессионализм, всестороннее освещение в средствах массовой информации социально значимых событий Мурманской области, значительный вклад в развитие заполярной журналистики и эффективную работу в 2022 году.

Фото: https://gov-murman.ru