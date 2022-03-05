Андрей Чибис вручил дипломы лучшим выпускникам Морской академии МГТУ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 4 марта вручил дипломы выпускникам института «Морская академия» МГТУ – старейшего подразделения университета. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Юрий Фомин, руководство университета, преподаватели и командиры академии, родители курсантов.

Документ об образовании и значок инженера-специалиста из рук главы области получили пятеро выпускников, окончивших академию с отличием. Среди них – единственная девушка-курсант Виктория Колбасова, которая не только блестяще закончила курс подготовки по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», но и в ходе обучения успела получить патент на изобретение.

Также губернатор вручил дипломы 12 выпускникам специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».

«Для меня большая честь быть здесь в этот день. Сегодня отмечается Всемирный день инженерии, что добавляет торжественности моменту. Могу лишь повторить то, что сказали вам ваши наставники: жизнь полна приключений, она никогда не была и не будет лёгкой. Но ваше будущее зависит от вашего внутреннего стержня, духа, заряженности на успех и выполнение любой поставленной задачи. Оно в ваших руках. Морская академия уже 70 лет является мощнейшей школой, её выпускники работают в разных точках нашей страны и мира. Вся Мурманская область гордится выпускниками нашей высшей мореходки! Желаю вам успехов в жизни, и чтобы в любом порту мира все знали, что везде наши люди. Никогда не сдавайтесь, не теряйте целеполагания, и всегда любите и уважайте свою Родину и своих предков!» – напутствовал молодых людей Андрей Чибис.

По окончании церемонии состоялась неформальная беседа, в ходе которой губернатор ответил на вопросы выпускников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в текущем году Морская академия МГТУ выпускает 70 специалистов, прошедших обучение по программам «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

Фото: http://www.mstu.edu.ru/press/news/04-03-2022/diplomymarch2022.shtml