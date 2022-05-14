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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 10:00

Андрей Чибис вручил ключи от новой пожарной техники работникам государственной противопожарной службы

13 мая глава региона Андрей Чибис вручил руководителям филиалов государственной противопожарной службы региона ключи от новой пожарной техники.

«Важно, чтобы наши герои, которые рискуют собой, обладали всем необходимым. Но техника ничто, если нет настоящих, смелых, мощных людей. Только благодаря вашему профессионализму, долгу, служению – жизни людей спасены», – подчеркнул губернатор.

И.о. начальника Управления по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области Инна Денисова отметила, что новая пожарная техника позволит обеспечить оперативно-техническую готовность на должном уровне и выполнить поставленные задачи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, автомобили закуплены в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Общественная безопасность» на период 2021-2025 годов. Две пожарные автоцистерны на шасси КАМАЗ приобретены для ПЧ-60 Кандалакшского филиала и ПЧ-30 Кировского филиала. Две пожарные автоцистерны с лестницей передадут ПЧ-27 Кольского филиала и ПЧ-67 Кандалакшского филиала.

 

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4745404

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