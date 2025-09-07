Андрей Чибис вручил медаль «За отвагу» представителю саамского народа, вернувшемуся с фронта

Вчера на XXVIII Саамских играх в Лопарской губернатор Андрей Чибис вручил медаль «За отвагу» представителю саамского народа, вернувшемуся с полей специальной военной операции.

«Отдельная честь для меня – вручить государственную награду нашему герою, который вернулся с фронта, получив ранение. И сегодня я увидел, как горят глаза, какая сила духа и воли у нашего героя. Это пример стойкости и внутренней силы для всех нас», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Сергей Шаршин на фронте получил позывной «Лопарь». Он командовал мотострелковым отделением, заслужив уважение товарищей и командования. В боях на Купянском направлении получил тяжёлое ранение. Указом Президента Российской Федерации за проявленные на поле боя качества он награждён медалью «За отвагу».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552969/#&gid=1&pid=4