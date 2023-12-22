22 декабря на выставке-форуме «Россия» в Москве губернатор Андрей Чибис торжественно откроет День Мурманской областиКубышка: банковские вклады жителей Мурманской области выросли за год почти на 20%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.12.23 11:00

Андрей Чибис вручил награды победителям Кубка губернатора среди школьных спортклубов, региональных спортивных конкурсов, спортсменам и тренерам

Вчера в Мурманске чествовали победителей и призёров региональных спортивных конкурсов, программ и проектов, а также сильнейших спортсменов. Награды им вручил губернатор Андрей Чибис.

«Своим примером вы олицетворяете то, как надо жить: активно, бодро, спортивно. Здорово, что всё больше ребят в регионе вливаются в спорт. Спасибо за ваш вклад в это. Желаю вам эффективного года, чтобы в нём было как можно больше побед. А мы, в свою очередь, постараемся, чтобы инфраструктура в регионе также была на высоте, продолжим инвестировать в объекты для профессионального и массового спорта», – подчеркнул губернатор.

В рамках мероприятия подвели итоги конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Оба они проводятся с 2021 года в рамках плана «На Севере – жить» по инициативе главы региона. Цель – приобщить северян к занятиям физкультурой, популяризировать здоровый образ жизни. Участники этого года до 15 октября проводили открытые тренировки, далее лучших определило онлайн-голосование. Тренером-победителем стал Виталий Соколов из Видяево, второе место занял мурманчанин Дмитрий Шаповалов, на третьем месте – Ольга Трефилова из Мурманска. Среди команд лучшими стали «Лапландия» из Оленегорска (волейбол); второе место – «Полярные волки» из Апатитов (пейнтбол); на третьем месте – «ВК Искра» из Апатитов (волейбол). Все они получили денежные сертификаты на развитие профессиональной деятельности. Общий призовой фонд составил 900 тысяч рублей.

Также на мероприятии наградили победителей и призёров Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. В муниципальном этапе соревнований приняло участие 343 команды, в финал вышли 28 команд. В волейболе победителями среди девочек и мальчиков стали команды Кольской средней общеобразовательной школы. В баскетболе среди мальчиков сильнейшими также стали представители Кольской СОШ, среди девочек – команда СОШ №6 из Апатитов. В мини-футболе лучший результат среди девочек продемонстрировали представители СОШ №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского из Мончегорска, среди мальчиков – СОШ №5 Кировска. В соревнованиях физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» победила команда СОШ №1 Видяево.

Победители и призеры получили денежные сертификаты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов, установку спортивных площадок. За 1-е место – 1,5 млн рублей, 2-е место – 1 млн рублей, 3-е место – 500 тысяч рублей. Общая сумма составила 26 млн рублей. Реализовать гранты победители и призёры смогут в 2024 году.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам спортивного года спортсмены и тренеры, добившиеся высоких результатов, получили денежные сертификаты и памятные медали к 100-летию регионального Минспорта. В их числе тренер по пауэрлифтингу Андрей Родичев, спортсменка в направлении «муайтай» Юлия Шохина, представители футбольного клуба «Север». Пловцу Павлу Самусенко также вручено удостоверение Заслуженного мастера спорта России, награды получила и его наставник Екатерина Лебедик.

Кроме того, глава региона вручил награду представителям лучшего в регионе молодежного спортивного пространства – им стали «СОПКИ.СПОРТ» из Алакуртти. Победителя определило онлайн-голосование, которое проходило в середине декабря.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Происхождение: пять элементов человеческой цивилизации». Документальный фильм, серия 5 (6+)16:00«История дикой природы». Документальный фильм, серия 2 (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на куриные яйца не сдаются!-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, рубль растёт после заметного ослабления в ходе предыдущей сессии-PRO Энергетику (18+)В энергосистеме Мурманской области реализован второй проект по внедрению цифровой системы управления графиками нагрузки ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С 1 января 2024 года вступают в силу нормы, регулирующие особенности банкротства НПФ, которые формируют долгосрочные сбережения
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика