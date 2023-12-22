Андрей Чибис вручил награды победителям Кубка губернатора среди школьных спортклубов, региональных спортивных конкурсов, спортсменам и тренерам

Вчера в Мурманске чествовали победителей и призёров региональных спортивных конкурсов, программ и проектов, а также сильнейших спортсменов. Награды им вручил губернатор Андрей Чибис.

«Своим примером вы олицетворяете то, как надо жить: активно, бодро, спортивно. Здорово, что всё больше ребят в регионе вливаются в спорт. Спасибо за ваш вклад в это. Желаю вам эффективного года, чтобы в нём было как можно больше побед. А мы, в свою очередь, постараемся, чтобы инфраструктура в регионе также была на высоте, продолжим инвестировать в объекты для профессионального и массового спорта», – подчеркнул губернатор.

В рамках мероприятия подвели итоги конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Оба они проводятся с 2021 года в рамках плана «На Севере – жить» по инициативе главы региона. Цель – приобщить северян к занятиям физкультурой, популяризировать здоровый образ жизни. Участники этого года до 15 октября проводили открытые тренировки, далее лучших определило онлайн-голосование. Тренером-победителем стал Виталий Соколов из Видяево, второе место занял мурманчанин Дмитрий Шаповалов, на третьем месте – Ольга Трефилова из Мурманска. Среди команд лучшими стали «Лапландия» из Оленегорска (волейбол); второе место – «Полярные волки» из Апатитов (пейнтбол); на третьем месте – «ВК Искра» из Апатитов (волейбол). Все они получили денежные сертификаты на развитие профессиональной деятельности. Общий призовой фонд составил 900 тысяч рублей.

Также на мероприятии наградили победителей и призёров Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. В муниципальном этапе соревнований приняло участие 343 команды, в финал вышли 28 команд. В волейболе победителями среди девочек и мальчиков стали команды Кольской средней общеобразовательной школы. В баскетболе среди мальчиков сильнейшими также стали представители Кольской СОШ, среди девочек – команда СОШ №6 из Апатитов. В мини-футболе лучший результат среди девочек продемонстрировали представители СОШ №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского из Мончегорска, среди мальчиков – СОШ №5 Кировска. В соревнованиях физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» победила команда СОШ №1 Видяево.

Победители и призеры получили денежные сертификаты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов, установку спортивных площадок. За 1-е место – 1,5 млн рублей, 2-е место – 1 млн рублей, 3-е место – 500 тысяч рублей. Общая сумма составила 26 млн рублей. Реализовать гранты победители и призёры смогут в 2024 году.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам спортивного года спортсмены и тренеры, добившиеся высоких результатов, получили денежные сертификаты и памятные медали к 100-летию регионального Минспорта. В их числе тренер по пауэрлифтингу Андрей Родичев, спортсменка в направлении «муайтай» Юлия Шохина, представители футбольного клуба «Север». Пловцу Павлу Самусенко также вручено удостоверение Заслуженного мастера спорта России, награды получила и его наставник Екатерина Лебедик.

Кроме того, глава региона вручил награду представителям лучшего в регионе молодежного спортивного пространства – им стали «СОПКИ.СПОРТ» из Алакуртти. Победителя определило онлайн-голосование, которое проходило в середине декабря.

Фото: https://gov-murman.ru