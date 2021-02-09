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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.21 17:45

Андрей Чибис вручил награды северянам, внесшим вклад в проведение мероприятий в Год памяти и славы

Сегодня в Мурманской областной научной библиотеке состоялась церемония награждения северян памятными медалями Российского организационного комитета «Победа» и благодарственными письмами Президента Российской Федерации Владимира Путина. Награды гражданам и организациям, внесшим существенный вклад в подготовку и проведение юбилейных мероприятий и активно участвующим в патриотическом воспитании населения и социально-экономической защите ветеранов в Мурманской области, вручил губернатор Андрей Чибис.

«Награждение памятными медалями и благодарственными письмами президента всех, кто проводит большую работу по патриотическую воспитанию, и всех, кто организовал юбилейные мероприятия в Год памяти и славы, – почётная миссия. С учётом эпидемиологической ситуации в регионе в прошлом году в Мурманской области проведено более 400 юбилейных мероприятий. Принципиально важно, чтобы такая работа проводилась постоянно, чтобы люди помнили подвиг российского, советского народа», – отметил Андрей Чибис.

Пять медалей и пять Благодарственных писем Президента РФ получили член Союза писателей России и Мурманской областной общественной организации Союза писателей России Юрий Гутян, Мурманская городская общественная организация содружества городов-героев «Мурманск город-герой» в лице руководителя Юрия Гугина, руководитель кружка Городского дворца культуры г. Ковдора Светлана Урошникова, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Александр Чапенко и Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи ЗАТО Александровск в лице и.о. директора Юлии Восковской.

Также за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы 71 благодарностью Дирекции Года памяти и славы отмечены представители областных и муниципальных учреждений культуры, образования, общественные организации и представители СМИ.

В 2020 году Мурманская область приняла участие в различных федеральных проектах, посвящённых памятным датам. Среди них Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб», Всероссийский проект «Лица Победы», международный проект «Бессмертный полк», Всероссийская акция «Свеча памяти», Всероссийский проект «Поезд Победы» и др.

Несмотря на пандемию, мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, прошли в онлайн-формате, и тысячи северян смогли поздравить ветеранов войны. Так, одной из самых массовых стала акция «Георгиевская ленточка», организованная региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря проекту «Бессмертный полк – онлайн» каждый смог «пройти» в виртуальном строю с портретами своих дедов и прадедов. Более тысячи северян также присоединились к проекту #окновпобеду, украсив свои окна и поделившись фотографиями в социальных сетях. Также в муниципалитетах региона жители более 400 дворов поддержали акцию «Поём двором».

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