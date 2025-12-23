Андрей Чибис вручил награды сотрудникам подведомственных учреждений

В Мурманском областном драматическом театре состоялась торжественная церемония награждения работников подведомственных учреждений. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил 109 государственных, ведомственных и региональных наград по итогам 2025 года.

Мероприятие объединило лучших представителей ключевых сфер жизни Кольского Заполярья: здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, лесного хозяйства, IT-индустрии и многих других. В своём приветственном слове Андрей Чибис поблагодарил северян за добросовестный труд, профессионализм и ответственность.

«Работа в государственном и муниципальном учреждении зачастую остаётся без внешнего признания, что, безусловно, несправедливо. Вы ежедневно сталкиваетесь с запросами и проблемами граждан, требующих решений и улучшения своей жизни. Вам необходимо проявлять особую стойкость и высокую мотивацию для достижения конкретных результатов. Но самое главное, что у нас с вами есть — это уникальная возможность делать добрые дела. Нам выпала удача иметь в своих руках реальный инструмент для того, чтобы менять ситуацию вокруг себя. Благодарю вас за то, что вы активно и ответственно пользуетесь этой возможностью. Несмотря на все трудности, вы стараетесь и делаете мир, жизнь, нашу область лучше», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, церемония награждения стала не только подведением итогов года, но и праздничным предновогодним событием. После официальной части артисты областного драматического театра представили зрителям спектакль «Карнавальная ночь».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559643/#&gid=1&pid=1