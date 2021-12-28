Андрей Чибис вручил награды спасателям

27 декабря в России отмечался День спасателя. Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области отметили праздник торжественным мероприятием, в ходе которого по итогам года были вручены ведомственные и региональные награды. Почётным гостем церемонии стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Праздник по традиции начался с выноса знамени Главного управления и государственного флага России. Затем слово взял начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

«Я горжусь тем, что служу с вами – людьми, которые так трепетно и неистово влюблены в свою профессию. С ветеранами, которые прошли долгий путь через ненастья и беды, но не стали жёстче и циничнее, а с огромной любовью и открытым сердцем передают свой опыт. С волонтёрами и кадетами, которые обладают неисчерпаемой энергией и горящими глазами смотрят на спасателей и своё место в строю. Хочу каждому из вас сказать слова благодарности за вклад в общее дело», – обратился к подчинённым генерал Назаров.

Руководитель Главного управления вручил ведомственные награды спасателям, а также гражданским лицам, проявившим отвагу в спасении людей.

Андрей Чибис в своём приветственном слове отметил огромную меру ответственности, лежащей на спасателях.

«Для меня большая честь присутствовать здесь, в кругу настоящих героев и профессионалов своего дела. Спасатель – это человек, принимающий решения, от которых зависит судьба людей. Далеко не каждый способен на это. Прекрасно, что и в Главном управлении МЧС, и в нашей региональной пожарно-спасательной системе трудятся именно такие люди – профессионально подготовленные, не боящиеся риска, способные быстро принимать важные решения. Низкий вам поклон за вашу службу! Хочу пожелать вам, чтобы в нашей области и в стране проходило как можно меньше спасательных операций, а ваше мастерство в большей степени оттачивалось на учениях», – сказал губернатор.

Ряд сотрудников ГУ МЧС и ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» получили из рук губернатора благодарственные письма и почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в День спасателя губернатор посетил аварийно-спасательный центр Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области в Коле. Глава региона поздравил коллектив центра с праздником, осмотрел помещения, технику и спецсредства. Помимо этого, Андрей Чибис вручил руководству центра сертификат на приобретение необходимого оборудования – электрогидравлических инструментов и лодочного мотора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433348/#&gid=1&pid=8