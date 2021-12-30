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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.21 17:30

Андрей Чибис вручил новогодние подарки воспитанникам детских социальных учреждений Мурманска

Накануне Нового года губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой по уже сложившейся традиции заглянули в гости к воспитанникам областных детских социальных центров, чтобы вручить им праздничные подарки.

Новогодние мечты детей, воспитывающихся в социальных учреждениях, исполняются с помощью благотворительных акций, таких как «Новогоднее чудо». В рамках одной этой акции в текущем году северяне приобрели желанные подарки для 600 ребят.

Первым учреждением, которое посетили Андрей и Евгения Чибис, стал Мурманский центр социальной помощи семье и детям. Здесь женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь, а несовершеннолетние – пройти социальную реабилитацию. Кроме того, в центре оказываются услуги по социальной реабилитации детей-инвалидов и медико-социальному сопровождению.

Гости приняли участие в новогоднем утреннике и передали персональные подарки каждому из воспитанников.

Кроме того, губернатор и его супруга познакомились с работой Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник» (бывший детский дом №5). Здесь воспитываются 45 ребят в возрасте от 6 до 18 лет, из них 36 – старше 14 лет. Основными задачами центра являются разностороннее развитие оставшихся без семьи детей и их подготовка к взрослой жизни.

Глава региона осмотрел созданную в Центре комнату боевой славы «Партизанскими тропами», музыкальный класс, компьютерный класс, где реализуется проект IT-обучения «Пазл-программирование». Также губернатору были представлены проекты социальной адаптации выпускников «Ровесника» – «Растём вместе с мамой» и Координационный центр поддержки выпускников.

Затем гости направились в жилой корпус, где пообщались с воспитанниками, передали ребятам подарки и сфотографировались на память.

«Безусловно, особое внимание мы уделяем и будем уделять тем детям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации либо вообще воспитываются без родителей. Очень важно, чтобы у таких детей была другая семья, комфортная жизнь, образование, чтобы они развивались и имели все возможности добиться успеха. И, конечно, накануне Нового года хочется преподнести им подарки. Благодаря волонтёрам и всем небезразличным жителям области, сотрудникам правительства региона и наших компаний, благодаря акциям «Ёлка желаний», «Новогоднее чудо», «Праздник в каждый дом» и другим все дети, которые сегодня находятся в наших социальных учреждениях, получают подарки», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поблагодарил педагогов и сотрудников детских социальных учреждений Кольского Заполярья за искреннюю заботу о подопечных и заверил, что все возникающие проблемы центров обязательно будут решаться.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433889/#&gid=1&pid=12

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