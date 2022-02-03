Андрей Чибис вручил переселенцам из аварийного жилья ключи от новых квартир в Мурмашах

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 2 февраля передал ключи трём семьям из Умбы, которым в рамках региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы предоставлены квартиры в реконструированном многоквартирном доме в посёлке Мурмаши. Мероприятие прошло с соблюдением всех действующих противоэпидемических правил.

Наталья Журавлёва, Анатолий Алфёров, Валерий Краснолобов и их близкие стали первыми переселенцами в Мурманской области в 2022 году.

Глава региона поздравил новосёлов со знаменательным событием в жизни и принял приглашение новых хозяев осмотреть квартиры.

«С 2019 года мы программу реализуем, на тот момент у нас 5,5 тысячи человек проживали в аварийном жилье. Треть из них мы уже переселили. Задачу продолжим выполнять, по показателям национального проекта мы её даже перевыполняем. Где-то мы жильё строим, где-то приобретаем, чтобы людям было быстрее и удобнее. Например, те, кому мы сегодня передаём ключи, ждали этого момента по 9-10 лет», – отметил губернатор.

Шестиэтажный 49-квартирный дом по адресу: ул. Кайкова, 18 в Мурмашах реконструирован в 2017 году и до февраля 2022 года не был заселён. 27 квартир в нём на общую сумму более 75,6 млн рублей приобретены у застройщика с привлечением средств Фонда реформирования ЖКХ для последующего предоставления их жителям Умбы и Молочного, проживающим в аварийном жилье.

Вместе с сегодняшними новосёлами ключи для передачи переселяющимся семьям приняли заместитель главы администрации Молочного Анатолий Чудук и глава Терского района Геннадий Попов. Для 22 молочненцев закуплены 8 квартир, для 34 умбян – 19.

Андрей Чибис подчеркнул, что качественное жильё остаётся насущной потребностью северян, поэтому правительство региона считает одной из ключевых задач развитие жилищного строительства.

«Мы в прошлом году ввели почти 50 тысяч кв. метров жилья. Что важно – построено более 300 индивидуальных домов. Мы видим популярность индивидуального жилья, и с учётом этого в 2022 году запускаем стимулирующую поддержку и программу «Свой дом в Арктике», чтобы как можно больше людей могло купить либо построить себе дом на нашей Кольской земле. Что касается программы переселения, то она идёт, мы её активизируем, и рассчитываю, что все граждане, имеющие право на переселение, в срок переедут в новое жильё», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы реализуется с 1 апреля 2019 года. В её рамках запланировано расселить 5497 человек из 303 аварийных домов общей площадью 98,406 тысячи кв. метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438733/#&gid=1&pid=2