Андрей Чибис вручил семейным парам региона медали «За любовь и верность»

В преддверии Дня семьи, любви и верности в рамках фестиваля «Беломорье» в Умбе состоялась церемония награждения медалями «За любовь и верность» семейных пар, проживших в браке более 25 лет. К северянам обратился губернатор Андрей Чибис. Всего в этом году в Мурманской области такие награды получат 47 пар, из них 20 прожили вместе более полувека.

«Семья на Руси всегда была основой основ. Низкий поклон и благодарность всем, кто показывает нам пример, уважая, взаимно любя, ценя друг друга и укрепляя этим нашу страну. Для меня большая честь и удовольствие здесь, на этой сцене, вручить им заслуженные награды. И удачи в семейной жизни всем, кто только создал свою семью. Крепкого здоровья и счастья», – сказал губернатор и отметил, что в следующем году отметит 25-летите совместной жизни с супругой Евгенией.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, медалью награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Решение о награждении супружеских пар медалью «За любовь и верность» принимает организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации (г. Москва) на основании ходатайств, представленных субъектами Российской Федерации. За это время в Мурманской области общественные награды вручены 586 семейным парам, из них прожившим в зарегистрированном браке более 50 лет – 274.

Фото: https://gov-murman.ru