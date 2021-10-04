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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.21 15:30

Андрей Чибис вручил сертификат за лучший проект года в конкурсе «Проектный Олимп 2021» Министерству цифрового развития Мурманской области

Проект создания и внедрения «Единой цифровой платформы управления регионом» (ЕЦПУР) стал призёром всероссийского ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп 2021». Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис вручил министру цифрового развития Зинаиде Середе сертификат за 3 место в номинации «Лучший проект» в категории «Большие и средние проекты».

«Единая цифровая платформа управления регионом сегодня позволяет нам видеть ход всех строительных работ, реализации контрактов, все поручения и ключевые приоритеты. ЕЦПУР, действительно, стала удобным помощником для всех нас. Благодарю весь коллектив за работу, которая так высоко оценивается на федеральном уровне», – отметил глава региона.

Напомним, помимо интеграции данных в системе, с помощью ЕЦПУР осуществляется оперативный контроль важнейших направлений развития Мурманской области: национальные проекты, дорожные карты по приоритетам губернатора, план «На Севере – Жить!», внутренние поручения губернатора и его заместителей по итогам выездных проверок в муниципалитеты, а также строительство объектов, благоустройство, ремонт дорог – все эти процессы происходят онлайн, включая видеонаблюдение.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня на оперативном совещании губернатор вручил Благодарственное письмо министру цифрового развития Зинаиде Середе.

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