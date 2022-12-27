Андрей Чибис вручил северянам государственные и региональные награды

В Центре управления регионом вчера состоялась торжественная церемония награждения северян государственными и региональными наградами. Открывая мероприятие, губернатор Андрей Чибис поблагодарил участников за продуктивную работу и добросовестный труд.

«Для меня большая честь вручать вам награды. Сегодня здесь собрались специалисты из различных сфер деятельности Мурманской области. Вы несмотря на все трудности, интенсивный ритм работы добились дополнительных успехов и внесли свой вклад в развитие региона», - сказал он.

За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено председателю комитета Думы по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Ларисе Кругловой.

Депутат отметила, что почетное звание для нее – это знак пройденного этапа большого пути в работе по популяризации и развитию спорта в регионе:

- В Мурманской области уделяется большое внимание спорту и здоровому образу жизни. Спорт больших достижений не может быть без массового спорта, и у нас создаются достойные условия для развития этого направления. Очень хочется, чтобы наши спортсмены вернулись в олимпийскую семью, и мы могли участвовать в международных соревнованиях. Я желаю всем смело идти к новым победам и достигать новых высот.

За заслуги в профессиональной деятельности, способствующие повышению авторитета Мурманской области в Российской Федерации, и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона заместитель председателя областной Думы Евгений Никора награждён знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

- Сегодняшнюю награду я воспринимаю, как аванс, - отметил парламентарий. - Это не завершение моего трудового пути, это аванс, который мотивирует делать ещё больше для людей, которые здесь живут и работают, которые, как и я, мечтают растить своих детей и внуков в Мурманской области. Поэтому для меня важно, чтобы каждый человек, который здесь работает, мог сделать что-то, чтобы жизнь стала немного комфортней, и люди стали счастливее.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, государственными и региональными наградами были отмечены 18 человек - специалисты из сфер: медицина, образование, научная деятельность, культура, социальная реабилитация.

Все они внесли неоценимый вклад в развитие Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru