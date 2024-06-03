Андрей Чибис вручил вице-губернаторам Ольге Кузнецовой и Елене Дягилевой знаки отличия «За заслуги в развитии Арктики» от Мирвостокразвития

До начала основной повестки оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил своим заместителям Ольге Кузнецовой и Елене Дягилевой знаки отличия «За заслуги в развитии Арктики» от Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«И от себя хочу поблагодарить коллег за чёткую, системную работу по вверенным направлениям. Это большая работа и в части экономического развития, и в части блока социального, которую ведут коллеги. Министром Алексеем Чекунковым эта работа отмечена лично. Поздравляю, так держать!», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru