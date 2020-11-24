Андрей Чибис вручил знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью»

Сегодня перед заседанием регионального правительства губернатор Андрей Чибис вручил представителям областной Думы знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

Награды получили председатели комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований Михаил Ильиных и комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Валерий Пантелеев. Депутаты поблагодарили главу региона за сотрудничество.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также вручил кандидату химических наук, научному сотруднику Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья Федерального исследовательского центра КНЦ РАН, старшему научному сотруднику Института проблем промышленной экологии севера Федерального исследовательского центра КНЦ РАН Никите Цветову свидетельство на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в области знания «Сельскохозяйственные науки».