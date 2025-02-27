Андрей Чибис: «Все показатели национальных проектов в Мурманской области выполнены на 100% за 2019-2024 годы»

Вчера в Мурманске состоялось заседание регионального правительства, на котором подвели итоги шестилетней работы по реализации президентских национальных проектов. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что все ключевые показатели выполнены.

«Напомню, что нацпроекты полностью синхронизированы с нашим региональным стратегическим планом «На Севере – жить», в значительной части встроены друг в друга. За шесть лет мы обеспечили участие Мурманской области в 13 национальных проектах. Самое важное – все ключевые показатели, определенные для региона правительством с учётом установок президента выполнены на 100%, что подтверждает эффективность проведенной работы. Это несмотря на ковид, санкционный период, дефицит стройматериалов и другие аспекты», – подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что общий объём финансирования из федерального, регионального и местных бюджетов составил почти 79 миллиардов рублей, а объём фактических затрат составил 71,8 млрд за счёт экономии на закупочных процедурах.

Перечисляя ключевые выполненные задачи и реализованные объекты, губернатор подчеркнул, что в сфере здравоохранения сделан значительный скачок в качестве предоставляемой медицинской помощи.

«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и дополнительных мероприятий плана «На Севере – жить» за этот период мы отремонтировали 17 поликлиник и 13 амбулаторий, включая новые достойные и современные, которые появились в регионе. Обновили 19 фельдшерско-акушерских пунктов, что составляет 70% от общего числа таких объектов, и потребность в них закрыта по Мурманской области на 100%. Закупили на 7,5 млрд рублей новое медицинское оборудование. В результате доля цифрового лучевого оборудования в наших медицинских организациях выросла с 65% до 90%. В этом году заканчиваем строительство хирургического корпуса онкодиспансера, что является важным шагом в развитии высокотехнологичной медицины. Привлекли новые кадры и сократили нехватку врачей на 73%. Этому способствовали и новые меры поддержки для медиков – сейчас в регионе действует около 20 таких мер. Эта работа будет продолжена», – рассказал глава региона.

Кроме того, приобретены 163 современные машины скорой помощи: автомобили, которые выходят сегодня на линии, – не старше 5 лет. 978 вылетов санавиации обеспечили экстренную помощь для 1300 пациентов.

«Один из самых важных показателей – смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась. Отмечен рост продолжительности жизни – благодаря проводимой работе дополнительно удалось сохранить 236 жизней. Здравоохранение – важная и чувствительная тема, и мы продолжим активно работать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё одно важное направление, о котором говорил глава региона во вступлении, – строительство нового жилья.

«Очень актуальная тема для региона. Накануне счастливые владельцы получили ключи от квартир в новом доме на улице Полярные Зори в Мурманске. А с 2019 года мы построили 14 многоквартирных домов, что значительно улучшило жилищные условия семей. Расселено 3840 человек в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Зеленоборском, Кандалакше, Умбе, Ковдоре и Молочном», – сообщил Андрей Чибис.

Также завершены работы по созданию и реконструкции трёх объектов водоснабжения, благодаря чему 18 тысяч человек получили доступ к качественной питьевой воде. Благоустройство выполнено на 1061 дворовой территории и 157 общественных пространствах.

«Это лишь часть цифр. Регион активно вкладывается в качество городской среды: детские площадки, ремонт кровель и фасадов, архитектурно-художественная подсветка. И я вижу по обратной связи, отзывам людей, что они видят, чувствуют эти изменения. И обязательно будем двигаться дальше», – подчеркнул губернатор.

Развитие дорожной инфраструктуры – также одна из приоритетных задач, тесно интегрированных в стратегический план «На Севере – жить». За время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 242 объекта, среди которых: региональные дороги, часть дорог в Мурманске и в Коле, мосты и путепроводы, и другие объекты.

«Только в 2024 году мы отремонтировали свыше 1 миллиона квадратных метров дорожного полотна, а с 2019 года – более 7 миллионов квадратных метров. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году дополнительно к нацпроекту обновили 144 объекта улично-дорожной сети в муниципалитетах, из которых 88 объектов были завершены опережающими темпами. Также на 8 региональных автодорогах установили новое освещение. Один из знаковых объектов – освещение федеральной трассы «Кола» на участке от Мурманска до аэропорта: выполнили опережающими темпами в конце прошлого года, хотя по плану это был 2025 год. Спасибо всем», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что важно качественное содержание дорог.

«Коллеги, по городу многие объекты в прошлом году выполнили с опережением, но не менее важно содержание. Нужно быстро реагировать на появляющиеся в силу погоды, температурных качелей, переходов через ноль дефекты. Прошу муниципалитеты, Минтранс вместе с подрядчиками и УДХ за этим внимательно следить и оперативно устранять. Если это не делать вовремя, трещина быстро превращается в яму и увеличивает объемы будущих работ», – прокомментировал Андрей Чибис.

Нацпроект «Демография» охватывает сразу несколько направлений работы в Мурманской области. Андрей Чибис напомнил, что за 6 лет были введены в эксплуатацию 8 современных детских садов.

«Кроме того, в каждом четвертом детсаду региона по плану «На Севере – жить» уже создано пространство в рамках проекта «Арктическая школа». Также отмечу, что у нас полностью отсутствует очередь в детсады – их доступность очень важна для семей», – подчеркнул губернатор.

Губернатор сообщил, что для поддержки здорового образа жизни и спортивного духа северян реализованы построено и обновлено 107 спортивных объектов; создано больше 80 пространств «СОПКИ» разных направлений, где молодёжь может бесплатно проводить время, тренироваться, а также заниматься творчеством.

«В 2024 году 149 человек получили заслуженные вознаграждения на сумму свыше 73 млн рублей, а наши атлеты завоевали 408 медалей на соревнованиях различного уровня. Приведены в порядок многие спортивные объекты, построили современные ФОКи в Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакше, Мурманске стадион в Мончегорске и другие», – отметил Андрей Чибис.

Говоря о сфере образования, губернатор сообщил, что Мурманская область вошла в число 20 регионов-лидеров по итогам реализации национальных проектов, по капитальному ремонту и строительству школ.

«С 2019 года мы построили 3 школы, одну из которых недавно открыли в Печенге, в Мурманске с 1 сентября начнет работу для детей губернаторский лицей. Капитально отремонтированы 23 школы – почти каждая 7-я школа региона, в них учится порядка 10 тысяч детей. Проекты «Арктическая школа» и «Теплое окно» охватили 100% школ: модернизированы 282 пространства, а число заменённых окон достигло 12500 – полностью решили этот вопрос», – сообщил губернатор. Он также напомнил, что в феврале стартовал новый этап проекта «Арктическая школа», теперь претендовать на субсидии в его рамках могут также учреждения дополнительного образования.

Важный аспект работы – подготовка кадров для арктических проектов, для этого ведется масштабная модернизация колледжей.

«Мурманская область входит в ТОП-5 регионов по реализации программы «Профессионалитет»: создано 163 современных лаборатории совместно с крупнейшими предприятиями, улучшены условия проживания за счет ремонта общежитий более чем для 1200 студентов. Финансирование науки из областного бюджета с 2019 года увеличилось в 53 раза. Для сокращения дефицита педагогов за последние 2 года привлекли около 1500 специалистов, а в целом меры поддержки охватили 8 500 педагогических работников. Внимательно следим за их условиями труда, принимаем дополнительные усилия для сокращения дефицита кадров», – подчеркнул Андрей Чибис.

Развитие туризма в рамках нацпроектов также синхронизировано с реализацией плана «На Севере – жить»: регион активно сотрудничает с крупнейшими партнерами.

«У нас растет поток туристов с каждым годом. Для удобства жителей и гостей мы ведем модернизацию аэропортов Мурманск и «Хибины», люди это отмечают. Вместе с «ФосАгро» развиваем наш основной горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который стал очень популярен. С «Норникелем» реализуем проект «Китовый берег», – перечислил губернатор.

Кроме того, проведено более 50 ярких мероприятий, включая фестиваль «Териберка. Перезагрузка», знаковые лыжные гонки и состязания, чемпионаты России, которые привлекают тысячи зрителей. Поддержано 9 проектов в рамках программы развития придорожного сервиса на сумму 50 миллионов рублей, 13 проектов туриндустрии получили поддержку на 83 миллиона рублей, а также выделена единая федеральная субсидия в размере 64 миллионов рублей.

«Объём тех задач, которые удалось выполнить – большой. Благодарю команды правительства, муниципалитетов, добросовестных подрядчиков – большинство из них достойно выполняют свою работу. Важно так же активно двигаться вперед – у нас стоят не менее амбициозные задачи. С учётом указа президента и утверждения новых нацпроектов мы приступили к реализации следующего цикла по новым нацпроектам», – отметил в завершение губернатор.

В работе очередного заседания правительства Мурманской области принимал участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

– В Мурманской области происходят позитивные изменения, которые нельзя не заметить, – прокомментировал итоги заседания Сергей Дубовой. – Развивается инфраструктура, ремонтируются дороги, детские сады и учреждения культуры, строятся школы и жилые дома, города и поселки Мурманской области обретают современный облик. Создано 1239 объектов благоустройства. Радует достижение всех показателей в цифровой экономике, малом и среднем предпринимательстве, образовании, культуре, экологии. Мы видим стопроцентные результаты в сфере туризма, а это напрямую связано с раскрытием потенциала территорий, в том числе, повышением инвестиционной привлекательности. В Мурманской области национальные проекты эффективно реализуются вместе с региональными программами стратегического плана «На Севере – жить». В совокупности это работает в целях поступательного развития региона, а значит для улучшения качества жизни северян. Хочу подчеркнуть, что это результат эффективной командной работы губернатора и правительства области, к которой активно подключаются и депутаты Мурманской областной Думы, и муниципалитеты. Уверен, что прозвучавшие сегодня итоги – ориентир для успешной реализации новых планов по развитию Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/