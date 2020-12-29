Андрей Чибис встретился с близкими погибших членов экипажа «Онеги»

Мурманская область готова оказать семьям погибших моряков траулера «Онега» любую необходимую поддержку, исходя из каждой конкретной жизненной ситуации. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в ходе личной встречи с близкими погибших.

На встречу с губернатором пришли 36 человек – родственники, жёны, близкие друзья рыбаков, ставших жертвами трагедии у берегов Новой Земли.

В разговоре с ними, помимо главы региона, приняли участие руководитель компании-судовладельца – председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина Андрей Заика, начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров, капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов, а также сотрудники Следственного комитета и прокуратуры: руководитель Северо-Западного Следственного управления на транспорте Павел Выменец, глава Мурманского следственного отдела на транспорте Артём Кытин, заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Массонов, Мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский.

Близкие погибших моряков получили возможность обсудить с представителями следственных и надзорных органов формальные вопросы, в том числе процедуру признания их потерпевшими.

Глава компании-судовладельца подробно пояснил, в каких местах находились и чем были заняты моряки в момент катастрофы. По его словам, команда в это время выбирала трал. Ещё раз было подтверждено, что судно при выходе на промысел находилось в исправном состоянии.

В настоящее время траулер «Онега» лежит на глубине около 120 метров. В район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир «Микула» с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту. Расчётное время прибытия на место – 13.00 30 декабря. Исследование затонувшей «Онеги» будет произведено, как только позволят погодные условия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи сотрудники регионального Министерства труда и социального развития помогли некоторым из приглашённых заполнить документы на получение материальной помощи. Кроме того, несколько семей обратились к губернатору за иными видами поддержки, помощь им будет оказана индивидуально.

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 15,5 млн рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы «Онеги» из числа жителей Заполярья. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие – по 500 тысяч рублей.

С родными и близкими моряков работают психологи, для оказания им при необходимости экстренной помощи круглосуточно дежурят медики. По всем вопросам, связанным с получением выплат, каждую семью консультируют сотрудники регионального Минсоцразвития и работники центра соцподдержки.