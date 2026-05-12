Андрей Чибис встретился с Героем России Сергеем Бойко

После торжественного митинга, посвящённого старту российско-белорусской патриотической экспедиции «Код Непокорённых», губернатор Андрей Чибис встретился с Героем России, директором департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Сергеем Бойко.

В центре разговора — патриотическое воспитание молодёжи, работа с подрастающим поколением и формирование устойчивой связи с историей страны. Отдельно обсудили дальнейшие шаги по развитию совместных проектов, направленных на вовлечение молодёжи в реальные историко-патриотические инициативы.

Глава региона подчеркнул значение происходящего события для Северо-Запада и всей страны.

«Город морской доблести, земля героических людей. И очень важно, что в дни празднования Великой Победы проходит экспедиция, объединившая ребят из разных регионов России и Республики Беларусь. Это возможность своими глазами увидеть места боевой славы, понять, какой ценой была добыта Победа», — отметил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что особую роль в сохранении памяти играет погружение молодёжи в живую историю северных территорий.

«Североморск, Мурманск, Кандалакша — каждый из этих городов хранит память о подвиге защитников Заполярья. Через такие маршруты формируется уважение к подвигу поколения победителей», — добавил губернатор.

Сергей Бойко отметил личную значимость проекта и подчеркнул, что такие инициативы напрямую работают на будущее страны.

«За 16 лет службы Север навсегда оставил след в душе и сердце. Очень важно, что старт такому большому проекту даётся именно здесь. Это действительно важное дело — прежде всего для молодёжи, чтобы они могли прикоснуться к памяти поколений победителей», — сказал он.

По его словам, ключевая задача подобных проектов — передача исторического опыта через личное участие и эмоцию.

Стороны отметили необходимость дальнейшего расширения форматов работы с молодёжью — от экспедиционных и просветительских проектов до системных образовательных и воспитательных программ.

Патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений — важная часть народной программы «На Севере — жить!».

