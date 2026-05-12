На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 81-й годовщине Великой ПобедыНародный фронт запускает новый анонимный опрос для молодёжи и молодых семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.26 10:00

Андрей Чибис встретился с Героем России Сергеем Бойко

После торжественного митинга, посвящённого старту российско-белорусской патриотической экспедиции «Код Непокорённых», губернатор Андрей Чибис встретился с Героем России, директором департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Сергеем Бойко.

В центре разговора — патриотическое воспитание молодёжи, работа с подрастающим поколением и формирование устойчивой связи с историей страны. Отдельно обсудили дальнейшие шаги по развитию совместных проектов, направленных на вовлечение молодёжи в реальные историко-патриотические инициативы.

Глава региона подчеркнул значение происходящего события для Северо-Запада и всей страны.

«Город морской доблести, земля героических людей. И очень важно, что в дни празднования Великой Победы проходит экспедиция, объединившая ребят из разных регионов России и Республики Беларусь. Это возможность своими глазами увидеть места боевой славы, понять, какой ценой была добыта Победа», — отметил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что особую роль в сохранении памяти играет погружение молодёжи в живую историю северных территорий.

«Североморск, Мурманск, Кандалакша — каждый из этих городов хранит память о подвиге защитников Заполярья. Через такие маршруты формируется уважение к подвигу поколения победителей», — добавил губернатор.

Сергей Бойко отметил личную значимость проекта и подчеркнул, что такие инициативы напрямую работают на будущее страны.

«За 16 лет службы Север навсегда оставил след в душе и сердце. Очень важно, что старт такому большому проекту даётся именно здесь. Это действительно важное дело — прежде всего для молодёжи, чтобы они могли прикоснуться к памяти поколений победителей», — сказал он.

По его словам, ключевая задача подобных проектов — передача исторического опыта через личное участие и эмоцию.

Стороны отметили необходимость дальнейшего расширения форматов работы с молодёжью — от экспедиционных и просветительских проектов до системных образовательных и воспитательных программ.

Патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений — важная часть народной программы «На Севере — жить!».

 

 

 

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457327256%2Fc153257d2dc845f338

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять