Андрей Чибис встретился с кировчанами и поблагодарил северян за искренний открытый диалог

Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кировска, во время которой обсудили ряд губернаторских программ, обновление учреждений образования, меры поддержки старшего поколения, темы благоустройства и дорожных ремонтов. Губернатор отметил значительное снижение количества жилищно-коммунальных вопросов.

«Обращений бытового плана стало гораздо меньше. Более того, очевидно, что люди видят, как город активно меняется, — подчеркнул Андрей Чибис. — Видимые изменения — это результат слаженной работы. Муниципальная команда работает с полной отдачей, и, конечно, огромная благодарность нашему надежному партнеру — компании «ФосАгро». Без их участия таких масштабных перемен было бы не достичь. Хотя это не означает, что нужно расслабиться и сказать: у нас все хорошо. Есть определенные точки, на которые следует обратить внимание».

Одной из тем обсуждения стало жилищное строительство. Андрей Чибис отметил высокий интерес кировчан к программе «Арктическая ипотека». По словам главы региона, в городе планируется возведение новых многоквартирных домов с квартирами для продажи, чтобы расширить возможности для желающих улучшить свои жилищные условия.

«Один из наших приоритетов на ближайшее время — запуск жилищного строительства, — заявил губернатор. — Мы уже ведём проработку земельных участков, готовим инфраструктуру и обсуждаем условия с подрядчиком. Наша задача — чтобы в Кировске начали возводить современное жильё, которое сегодня так востребовано».

Отдельно затронули тема состояния трассы, связывающей Кировск и Апатиты. Губернатор сообщил, что в настоящее время завершается выход проектной документации из экспертизы, после чего станут понятны параметры финансирования.

Значительное количество вопросов касалось образования. Учителя, переехавшие на Север из разных уголков страны, отметили достойный уровень заработных плат: он выше, чем во многих других регионах. Родители, в свою очередь, оценили комфорт и качество ремонтов, проведенных в городских школах, а также отметили важность создания востребованных обучающих направлений. Так, в Хибинской гимназии в рамках проекта «Арктическая школа» открыт класс для изучения беспилотных авиационных систем.

Отдельной темой стало благоустройство: на встрече обсудили преображение центральной части города с обновленными фасадами и затронули знаковые объекты, уже изменившие облик города. Отметили открытие культурного центра «Большевик» и реконструкцию больничных корпусов Апатитско-Кировской ЦРБ.

Глава области подчеркнул важность труда производственников для развития всей Мурманской области и Российской Арктики, отметив, что совместная работа по преображению Кировска будет продолжена.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/563961/#&gid=1&pid=2