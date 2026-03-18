91% мурманчан уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизниС 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.26 13:30

Андрей Чибис встретился с кировчанами и поблагодарил северян за искренний открытый диалог

Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кировска, во время которой обсудили ряд губернаторских программ, обновление учреждений образования, меры поддержки старшего поколения, темы благоустройства и дорожных ремонтов. Губернатор отметил значительное снижение количества жилищно-коммунальных вопросов.

«Обращений бытового плана стало гораздо меньше. Более того, очевидно, что люди видят, как город активно меняется, — подчеркнул Андрей Чибис. —  Видимые изменения — это результат слаженной работы. Муниципальная команда работает с полной отдачей, и, конечно, огромная благодарность нашему надежному партнеру — компании «ФосАгро». Без их участия таких масштабных перемен было бы не достичь. Хотя это не означает, что нужно расслабиться и сказать: у нас все хорошо. Есть определенные точки, на которые следует обратить внимание».

Одной из тем обсуждения стало жилищное строительство. Андрей Чибис отметил высокий интерес кировчан к программе «Арктическая ипотека». По словам главы региона, в городе планируется возведение новых многоквартирных домов с квартирами для продажи, чтобы расширить возможности для желающих улучшить свои жилищные условия.

«Один из наших приоритетов на ближайшее время — запуск жилищного строительства, — заявил губернатор. — Мы уже ведём проработку земельных участков, готовим инфраструктуру и обсуждаем условия с подрядчиком. Наша задача — чтобы в Кировске начали возводить современное жильё, которое сегодня так востребовано».

Отдельно затронули тема состояния трассы, связывающей Кировск и Апатиты. Губернатор сообщил, что в настоящее время завершается выход проектной документации из экспертизы, после чего станут понятны параметры финансирования.

Значительное количество вопросов касалось образования. Учителя, переехавшие на Север из разных уголков страны, отметили достойный уровень заработных плат: он выше, чем во многих других регионах. Родители, в свою очередь, оценили комфорт и качество ремонтов, проведенных в городских школах, а также отметили важность создания востребованных обучающих направлений. Так, в Хибинской гимназии в рамках проекта «Арктическая школа» открыт класс для изучения беспилотных авиационных систем.

Отдельной темой стало благоустройство: на встрече обсудили преображение центральной части города с обновленными фасадами и затронули знаковые объекты, уже изменившие облик города. Отметили открытие культурного центра «Большевик» и реконструкцию больничных корпусов Апатитско-Кировской ЦРБ.

Глава области подчеркнул важность труда производственников для развития всей Мурманской области и Российской Арктики, отметив, что совместная работа по преображению Кировска будет продолжена.

 

 

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
