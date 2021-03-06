Андрей Чибис встретился с коллективом хоккейного клуба «Мурман»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с руководством и игроками хоккейного клуба «Мурман». Единственная профессиональная команда в Мурманской области недавно завершила сезон 2020-2021 годов в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом. Заполярные спортсмены сыграли 26 матчей, заняв 13 место в турнирной таблице.

«Игры, на которых я был, мощные и наполнены драйвом, но всем болельщикам, безусловно, хотелось бы, чтобы результативность была выше. В следующем сезоне правительство Мурманской области дополнительно поддержит команду. Принято решение об увеличении финансирования на 10 млн рублей, чтобы появилось больше возможностей, направленных на улучшение результатов», – сказал глава региона.

Во время общения губернатор обратил внимание на важность развития в области детского хоккея. Он напомнил о недавней блестящей игре юных хоккеисток в турнире на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В феврале наша сборная команда, в состав которой вошли воспитанницы спортшкол Мончегорска и Мурманска, взяла в Москве «серебро».

«Главный акцент правительство вместе с компаниями-партнёрами делает на инвестирование в молодых ребят и девчонок. Важно обеспечить преемственность и подготовку кадров», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подготовка юных заполярных хоккеистов ведётся в спортивных школах олимпийского резерва в Мурманске и Мончегорске. Численность занимающихся – 379 человек.

Хоккейный клуб «Мурман» был создан в 1999 году. С 2000 года команда выступала в Первой и в Высшей лигах, является неоднократным победителем и призёром Всероссийских соревнований Высшей лиги. С 2018 года северная дружина играет в Суперлиге Чемпионата России.