Андрей Чибис встретился с лучшими выпускниками Мурманской области

В правительстве Мурманской области 29 мая чествовали лучших выпускников 11-х классов. Глава региона Андрей Чибис поздравил ребят с успешным окончанием школы и вручил Благодарственные письма губернатора.

«Знаю, что вы лучшие выпускники в области, наша гордость и наше будущее. Позади 11 лет очень насыщенной, интересной школьной жизни. Первый шаг вы сделали – добились высоких результатов. Впереди – экзамены, самостоятельные решения и ответственные поступки. Я желаю всем вам новых знаний и, конечно, отличных результатов на экзаменах. Помните, что успех зависит от вашей инициативы, уверенности в своих силах и желания идти вперед. Уверен, у вас все получится!» – приветствуя собравшихся в зале, сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за достигнутые результаты в учебе и умение добиваться поставленной цели региональными наградами отмечены 25 учеников – победители и призеры олимпиад, конкурсов, творческих фестивалей и спортивных соревнований из 16 муниципалитетов Мурманской области. Егор Батарин – выпускник Мурманского политехнического лицея также удостоен Благодарственного письма за развитие конкурсного движения «Большая перемена».

Встреча с лучшими выпускниками Заполярья продолжилась в неформальной обстановке. Ребята задали главе области как личные вопросы – про музыкальные предпочтения и школьную жизнь, так и про перспективы развития Севера в сферах культуры, спорта, туризма и молодежной политики.