Андрей Чибис встретился с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном. Стороны обсудили вопросы рабочего взаимодействия и подвели итоги года.

«Уважаемый Владыка, в преддверии Нового года хочу поблагодарить вас и ваших коллег за поддержку в этот непростой год – в год пандемии. В целом мы его успешно завершаем, но в этот период очень важна была духовная поддержка, и, конечно, церковь здесь играла и играет очень большую роль. Уверен, что в следующем году, и он также будет, скорее всего, непростым, но надеюсь, что более комфортным для людей и для развития нашего региона», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан отметил важную составляющую совместной работы с правительством Мурманской области – доверие.

«Помнится, что ещё в начале пандемии мы сразу с вами договорились, что каждый решит свою задачу, и всё у нас получится, если мы будем доверять и помогать друг другу. И у нас всё прошло замечательным образом – не было того, что происходило в церквях и епархиях других областей, где было много проблем и конфликтов. Поэтому взаимодействие и доверие – это то, что крайне необходимо в нашей стране. Это залог нашего движения вперёд. И, конечно, хочу также вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым», – подчеркнул Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433890/#&gid=1&pid=2