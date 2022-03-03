Андрей Чибис встретился с мурманским учителем Анжелой Ганеевой, известной благодаря образовательным видеороликам в «TикТоке»

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл встречу с учителем истории и обществознания средней школы №27 г. Мурманска Анжелой Ганеевой. Педагог стала известна на всю страну благодаря коротким роликам о своей работе и школьной жизни в социальной сети «TикТок».

«Очень здорово, что в наших школах появляются молодые учителя, и особенно важно, что учитель истории и обществознания использует те технологии и тот контент, которые сегодня воспринимаются школьниками. Знаю, что вы активно пользуетесь «TикТоком» и через эту социальную сеть транслируете те знания, которые удобны для восприятия обучающимися не только на уроках, но и в домашних условиях», – отметил Андрей Чибис.

Как рассказала Анжела Ганеева, в её в аккаунте angela_hist представлен как контент развлекательного характера о буднях учителей, так и образовательные видеоролики для лучшего усвоения школьниками материала. Кроме того, педагог публикует контент методического характера – методы и приёмы, которые могут использовать её коллеги в образовательном процессе.

«Можно сказать, что я не учу детей через «TикТок», а нахожу с ними контакт именно через такой сервис. Благодаря этому у нас улучшается взаимодействие, появляется больше моментов и точек соприкосновения. Также это помогает и на уроках в плане дисциплины, и, в принципе, позволяет заинтересовать детей в плане изучения школьной программы. И, конечно, сегодня современные ребята, видя, что учитель с ними на одной волне, разговаривает на одном языке, больше воспринимают его как педагога, наставника», – подчеркнула Анжела Ганеева.

В настоящее время видеоролики молодого учителя истории и обществознания набирают миллионы просмотров, а количество подписчиков у преподавателя уже более 240 тысяч. Как отметила Анжела Ганеева, её поддерживает не только руководство мурманской школы и её ученики, но и родители, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441743/#&gid=1&pid=3