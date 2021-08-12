Андрей Чибис встретился с новым председателем Арбитражного суда

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл первую рабочую встречу с председателем Арбитражного суда Мурманской области Артёмом Драченом, назначенным на этот пост Указом Президента РФ от 8 июля текущего года.

Нового главу Арбитражного суда региона представила заместитель председателя Арбитражного суда Северо-Западного федерального округа Светлана Соколова.

«Артём Васильевич в течение последних десяти лет возглавлял Арбитражный суд Новгородской области, и вполне успешно. Имеет большой стаж судебной работы, общий юридический стаж – 25 лет. Мурманский областной суд получил достойного, молодого, но чрезвычайно опытного и в судейской, и в административной работе руководителя», - отметила зампредседателя Арбитражного суда СЗФО.

Андрей Чибис приветствовал Артёма Драчена и пожелал ему успехов в работе на новом посту.

«Рад познакомиться с Вами лично. Мне известна Ваша репутация как юриста, опытного руководителя и настоящего государственника. Со стороны правительства Мурманской области мы готовы ко всяческому содействию Вам и, безусловно, рассчитываем на справедливые законные судебные решения», - подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны обсудили вопросы рабочего взаимодействия органов исполнительной власти Мурманской области с судебной системой.