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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.20 07:15

Андрей Чибис встретился с предпринимателями, получившими субсидии на развитие собственного бизнеса

Андрей Чибис встретился с предпринимателями, получившими субсидии на развитие собственного бизнеса

Вчера состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с предпринимателями, которые получили грант по конкурсу «Губернаторский стартап» и субсидии на развитие собственного бизнеса. Глава региона отметил, что малый и средний бизнес является одним из важных акцентов в развитии экономики области.

«Необходимо не просто реализовывать крупные проекты, модернизировать производство, а нужно также давать возможность инициативным людям самореализовывать себя на севере в нашей Мурманской области. И перед тем, как будет проходить отбор заявок на второй этап конкурса «Губернаторский стартап», хотелось, конечно, встретиться с людьми, уже получившими поддержку на развитие собственного бизнеса. Ведь заниматься им очень не просто – ты рискуешь, покупаешь свое оборудование, открываешь дело, начинаешь искать рынки сбыта. Конечно, таким людям требуется от нас поддержка и защита», – подчеркнул Андрей Чибис.

В этом году грант на сумму 381 тысяча рублей по конкурсу «Губернаторский стартап» выиграл проект «Мастерская «Центр фигурного литья» Валентины Сорокиной. Создание такой мастерской позволяет изготавливать статуэтки, украшения, изделия декоративно-прикладного искусства, предметы, предназначенные для оформления архитектурных строений и другие.

В планах автора проекта также развитие деятельности по проведению лекций, мастер-классов, открытых бесплатных уроков для школ искусств с возможностью наблюдать процесс изготовления «у станка». Благодаря Центру фигурного литья Валентина Сорокина хочет возвратить в жизнь людей традиционную красоту и индивидуальность промыслового творчества.

Средства гранта предприниматель планирует потратить на приобретение оборудования и инвентаря – гидравлического пресса для рубки слитков, водоструйной машины, 3D-сканера и электромагнитной галтовки. Сейчас в мастерскую уже доставлены ручные вальцы с редуктором и 3D-принтер, заказан токарный станок.

В 2019 году получателем субсидии на сумму 500 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса стала Екатерина Тарабанько, которая представила проект «Мастерская кожи «ЕТА». Предприниматель создала мастерскую по производству органайзеров для автомобилей, путешествий, охоты, рыбалки и др. По словам Екатерины Тарабанько, такая продукция пользуется большим спросом у клиентов, которым необходимы индивидуализация аксессуаров для личного пользования и уход от товаров массмаркета.

Субсидия помогла предпринимателю приобрести сырье и материалы, оборудование и инвентарь. Сегодня мастерская кожи «ЕТА» оснащена раскройным столом, швейными машинами, прессом для дублирования и термопечати, машиной для спуска края кожи и различными инструментами и осветительными приборами.

Министерство информационной политики Мурманской области

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