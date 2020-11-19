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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.20 18:00

Андрей Чибис встретился с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Алевтиной Андреевой. Детский омбудсмен представила главе региона первые итоги работы в должности.

«С момента вступления в должность поступили 104 обращения, из которых почти половина остается на контроле. Это те обращения, которые перешли в судебную плоскость, когда мы не смогли достигнуть результатов мирным путем, – отметила Алевтина Андреева. – В суде мы всегда стараемся чётко обозначать свою позицию именно в интересах ребёнка, а не защищаем конкретного родителя или законного представителя».

В рамках встречи Андрей Чибис и Алевтина Андреева также обсудили дальнейшие направления работы с детьми в регионе. Детский омбудсмен рассказала, что тематика обращений абсолютно разная и включает права ребёнка на семью, жилище, получение медицинских услуг, в том числе лекарственного обеспечения, и другие вопросы, сообщило региональное Министерство информационной политики.

 

 

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