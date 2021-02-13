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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.21 09:30

Андрей Чибис встретился с ветеранами боевых действий

Медицинское обслуживание ветеранов боевых действий, неформальный подход к патриотическому воспитанию, увеличение доли регионального компонента в школьных учебных программах – эти и другие темы были подняты в ходе беседы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с членами ветеранских объединений Заполярья.

Встреча традиционно прошла накануне 15 февраля – годовщины окончания вывода советских войск из Афганистана. Эта дата в России отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Хочу поблагодарить вас за активную позицию, которую вы занимаете не только в поддержке ваших товарищей и семей тех, кто не вернулся, но и в патриотическом воспитании молодёжи. Не помня тех, кто воевал и погиб за интересы свой страны, мы не сможем дать правильный посыл будущему поколению», – сказал губернатор, открывая встречу.

Ветераны обратились к главе области с рядом наболевших вопросов. Так, председатель правления Мурманской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Николай Дмитренко попросил у губернатора содействия в возрождении отдела по обслуживанию ветеранов в диагностическом центре областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Он же выступил с предложением провести в Мурманской области ревизию всех школьных мемориальных досок и рекомендовать администрациям школ подготовить информационные стенды, рассказывающие о личности и подвиге каждого из героев. Андрей Чибис пообещал «афганцам» дать соответствующее поручение министерству образования и науки.

«Проблема есть. Я был в ряде школ, где есть мемориальные доски, и когда в класс заходишь, разговариваешь, то хорошо, если одна треть ребят знает, что это за человек. Значит, очень важно, чтобы в таких школах, которые названы именами героев или где они учились, у директора и учителей в показателях эффективности обязательно были соответствующие уроки, чтобы объясняли детям, кто это и чем он заслужил славу. Что история – не шутка, чтобы воспитывалось уважение к народу, уважение к солдату», – подчеркнул губернатор.

Член Союза писателей России, ветеран Афганистана Юрий Гутян указал на необходимость изучения в школах творчества заполярных писателей. Андрей Чибис в ответ предложил посмотреть на вопрос шире – нужно в принципе давать детям больше знаний о родном крае.

«Мы в хорошем смысле пропагандой любви к своей земле не занимаемся. Нам нужно в школьной и даже ещё в дошкольной программе начинать объяснять детям, что есть твоя страна, что есть твоя область, чем она гордится, какие у неё перспективы. Мы в этой части будем перезагружать систему образования, с этого года начнём прививать», – отметил глава области.

Все вопросы и предложения ветеранов боевых действий зафиксированы, по ним будут сформированы поручения профильным ведомствам, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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