Андрей Чибис встретился с вновь избранным главой Мурманска Михаилом Белошеевым

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с вновь избранным главой муниципального образования г. Мурманск Михаилом Белошеевым.

«Огромное спасибо, что Вы согласились на предложение депутатов горсовета и не оставили Мурманск в период подготовки к отопительному сезону. Желаю Вам успеха и очень надеюсь на конструктивную совместную работу!», – сказал Андрей Чибис.

«Сейчас мы начали работу над формированием бюджета на следующий год, закладываем в него очень серьёзные социальные проекты. Идёт подготовка школ к началу учебного года, вхождение в отопительный сезон. Также надеемся на слаженную работу и понимание тех проблем, которые существуют в городе», – подчеркнул Михаил Белошеев.

Глава региона сделал особый акцент на том, что Михаил Белошеев принял предложение горсовета несмотря на намерение баллотироваться в областную Думу, и пожелал ему успеха на выборах, сообщает региональное Министерство информационной политики.