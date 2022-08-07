Андрей Чибис встретился с военнослужащими Северного флота, принимающими участие в специальной военной операции

В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области на границе с Украиной встретился с военнослужащими Северного флота, принимающими участие в специальной военной операции (СВО). Также он пообщался с медиками и волонтёрами.

Андрей Чибис передал бойцам дополнительное оборудование и письма от детей из Мурманской области, в них слова поддержки, пожелания здоровья, победы и скорейшего возвращения домой.

Для медработников и волонтёров был доставлен большой груз медикаментов, а также бытовых принадлежностей первой необходимости. Губернатор вручил военнослужащим государственные награды. Благодарственные письма волонтёрам стали знаком признательности за их нелегкий труд.

«Желаю всем скорейшего возвращения домой с победой. Ребята обеспечивают выполнение всех задач, поставленных руководством страны, проявляют героизм и мужество. Они знают, зачем они здесь и почему это важно для России, а это дорогого стоит», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

В Белгороде губернатор увиделся с мальчиком Алёшей из приграничного белгородского села, который провожает на фронт российских бойцов и передал ему подарки из Кольского Заполярья, а также сертификат на путешествие в Мурманскую область, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/