Андрей Чибис выдвинул ряд предложений на совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ под руководством Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. В совещании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
На совещании Президент РФ отметил, что в основе мастер-планов должна лежать реалистичная экономическая модель развития города, отталкиваясь от которой следует принимать пространственные решения, планировать создание необходимой инфраструктуры и жилья.
«В Арктической зоне России достаточно активно развиваются крупные инвестиционные проекты, например, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК», где собираются уникальные заводы по производству сжиженного природного газа. Наша задача – в дополнение к таким крупным индустриальным, энергетическим и другим проектам подобного рода закладывать базу для развития сервисной экономики в городе, формировать основу для крепкого малого и среднего предпринимательства», – отметил Владимир Путин.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил Президенту о планах по развитию Арктики и отметил, что после рабочего визита Владимира Путина в Мурманскую область был успешно определён перечень опорных населённых пунктов. В него вошли 16 агломераций. Для каждой из них будет подготовлен мастер-план, который будут реализовать с учётом лучших практик организации жизни в условиях Севера. Также Алексей Чекунков высоко оценил результаты рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
В начале своего доклада Андрей Чибис поблагодарил Владимира Путина за оперативную реализацию решений, принятых по итогам рабочего визита Президента РФ в Мурманскую область в июле 2023 года, и озвучил ключевые вопросы, которые требует рассмотрения в рамках работы над мастер-планами по развитию опорных населённых пунктов Мурманской области.
«Мы уже приступили к работе над мастер-планами, в связи с чем его реализация будет выполнена в установленные сроки. Однако есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание. Первый из них – стоимость одного квадратного метра, на основании которой выделяются финансовые лимиты на расселение аварийного жилья и от которой зависит рабочий инструмент по арктической ипотеке. Сейчас стоимость по формуле Минстроя России составляет порядка 95 тысяч рублей, однако с учётом логистических и других накладных издержек реальная стоимость строительства несколько выше. Хотел бы попросить коллег рассмотреть возможность увеличения стоимости квадратного метра. Ещё раз говорю, это помогло бы и с точки зрения ипотеки, и в решении вопросов расселения аварийного жилья», – сообщил глава региона.
Второй вопрос, который требует внимания, – это стимулирование жилищного строительства и, в том числе, его государственная поддержка.
«Мы начинаем два проекта по двум арендным домам. Всё, что касается арендных домов для молодых специалистов с учётом потребности в них, требует системной поддержки государства. В рамках работы над мастер-планами мы будем разрабатывать конкретный набор предложений с учётом имеющегося опыта», – подчеркнул Андрей Чибис.
Третий вопрос касается капитального ремонта построенных домов.
«Очевидно, что нам придётся в рамках работы над мастер-планами принимать дополнительные решения, которые помогут сохранить и продлить срок их службы. В рамках текущей программы, ориентированной на капитальный ремонт, выделенных ресурсов будет недостаточно», – отметил Андрей Чибис.
В завершении доклада глава региона сообщил, что в настоящее время также имеется потребность в оказании поддержки государства в части строительства образовательного кампуса, привлекательного для молодёжи Мурманской области, а также в модернизации взлётно-посадочных полос в аэропорту «Хибины», который пользуется большим спросом среди жителей и гостей нашего региона.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны и общения с участниками программы «Арктическая ипотека» глава государства поддержал ряд предложенных инициатив. Также он предложил распространить «Арктическую ипотеку» на участников специальной военной операции и сделать её более доступной для медиков и учителей.
Фото (сайта kremlin.ru): https://gov-murman.ru