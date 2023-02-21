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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.23 12:30

Андрей Чибис: выработанные предложения на заседании рабочей группы по развитию Арктики будут направлены в федеральное правительство для дальнейшей проработки и реализации

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 17 февраля в регионе состоялось первое заседание рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Мероприятие прошло на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК». Об этом вчера на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Получилась откровенная и честная дискуссия о проблемах, с которыми сталкиваются северные регионы. Объединение усилий даст нам возможность двигаться дальше и добиваться увеличения финансирования, к примеру, на реновацию ЗАТО, внедрение льготной ипотеки для жителей арктических регионов и мероприятий, направленных на развитие гражданского судоремонта. Это актуальная тема для Мурманской области», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что сегодня у региона есть компетенции, но не хватает мощностей, чтобы обслужить тот спрос на ремонт судов, который возник после введения санкций. Этот вопрос стал одним из главных в повестке рабочей группы.

«Также несколько месяцев назад мы обсуждали меры поддержки для судоремонтных предприятий в федеральном правительстве, в том числе отмену НДС для судоремонтных предприятий, чтобы у них появились свои источники финансирования. Сегодня это решение принято, за что я благодарю правительство России. Уверен, оно окажет положительное влияние на развитие сферы», – сказал глава региона.

Участие в заседании рабочей группы по развитию Арктики приняли представители федеральных ведомств, главы регионов, представители Совета Федерации и Государственной Думы, руководители компаний и организаций страны, работающих для устойчивого развития территорий АЗ РФ.

«Спасибо коллегам за продуктивную работу на площадке рабочей группы. Выработанные предложения будут направлены в федеральное правительство для дальнейшей проработки и реализации», – заключил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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