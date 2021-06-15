Андрей Чибис выразил благодарность организаторам всероссийской акции «Онкопатруль»

В Мурманской области с 8 по 10 июня прошла информационно-просветительская акция «Онкопатруль». Ведущие специалисты в сфере онкологии провели обследование северян на раннее выявление злокачественных образований.

«Огромное спасибо Совету Федерации, сенатору от региона Татьяне Кусайко за организацию акции «Онкопатруль». К сожалению, специалисты выявили ряд пациентов с заболеваниями. Люди уже направлены на дополнительное обследование», – отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. – В настоящее время мы большое внимание уделяем вопросам ранней диагностики и оказанию качественной помощи».

Глава региона добавил, что в Мурманской области за два года на сумму более 1,5 млрд рублей закуплены современные цифровые маммографы, специальные УЗИ-аппараты и другое медоборудование. Также в Мурманском областном онкодиспансере обновлено отделение радиологии, и начинается реконструкция всего медучреждения.