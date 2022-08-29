Андрей Чибис выразил благодарность правительству РФ за поддержку инициативы Мурманской области о возмещении пенсионерам затрат за проезд на автомобиле к месту отдыха

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис выразил благодарность федеральному правительству и лично Михаилу Владимировичу Мишустину за поддержку инициативы Мурманской области – введение компенсации затрат за проезд на автомобиле к месту отдыха и обратно для пенсионеров из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.

«Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с федеральным Минсоцом и Татьяной Алексеевной Голиковой, зная, как щепетильна тема для наших северян. Только в 2020 году более 750 наших граждан подали иски по вопросам возмещения стоимости, и каждый из них был выигран. Но компенсация возмещения не соответствовала реальным расходам за бензин, – подчеркнул глава региона. – Я очень признателен, что теперь они уравнены в правах и будут получать возмещение средств вне зависимости от используемого вида транспорта».

Для возмещения затрат неработающим гражданам, которые получают пенсию по старости или инвалидности, нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Глава региона поручил вице-губернатору Елене Дягилевой и региональному Министерству труда и социального развития совместно с отделением Пенсионного фонда по Мурманской области проследить за организацией процедуры, сообщает региональное Министерство информационной политики.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/